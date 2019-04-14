События

12:21 14.04.2019

В Черниговской области пограничники задержали нелегальных лесорубов

1 мин читать
В Черниговской области пограничники задержали нелегальных лесорубов

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины задержали в субботу возле с.Ивановка Сновского района Черниговской области четырех человек, причастных к незаконной вырубке леса в приграничной полосе, сообщает администрация Госпогранслужбы в воскресенье.

"Вчера во время проведения проверочных мероприятий пограничники отдела "Гута Студенецкая" на окраине н.п. Ивановка остановили трактор "ЛТЗ" с прицепом. В транспортном средстве украинской регистрации пограничники Черниговского отряда обнаружили четырех граждан Украины, которые перевозили свежий лесоматериал до 4 куб.м в диаметре до 20 см. Документы на право вырубки лесодревесины у лиц отсутствовали", - говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье.

В действиях правонарушителей усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного ст.246 "Незаконная вырубка леса" Уголовного кодекса Украины, о чем извещены сотрудники Национальной полиции. Кроме того, задержанные оштрафованы на 119 грн каждый по ст.202 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Теги: #госпогранслужба #черниговская_область #вырубка #лес
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:59 12.04.2019
Гражданин Украины остался без машины, пытаясь незаконно вывезти в РФ автозапчасти

Гражданин Украины остался без машины, пытаясь незаконно вывезти в РФ автозапчасти

09:34 11.04.2019
Двое российских полицейских попросили политическое убежище в Украине

Двое российских полицейских попросили политическое убежище в Украине

06:16 09.04.2019
Обустройство границы с РФ в Харьковской области при условии финансирования завершится до конца года

Обустройство границы с РФ в Харьковской области при условии финансирования завершится до конца года

16:23 06.04.2019
Гражданин Турции в аэропорту "Борисполь" намеревался улететь в Лондон, выдавая себя за киприота

Гражданин Турции в аэропорту "Борисполь" намеревался улететь в Лондон, выдавая себя за киприота

11:24 06.04.2019
На Донбассе не работают КПВВ "Гнутово" и "Марьинка"

На Донбассе не работают КПВВ "Гнутово" и "Марьинка"

09:31 04.04.2019
КПВВ "Гнутово" будет закрыт на реконструкцию с 5 по 7 апреля

КПВВ "Гнутово" будет закрыт на реконструкцию с 5 по 7 апреля

18:48 02.04.2019
ГБР открыло дело против должностных лиц Госпогранслужбы и Госавиаслужбы из-за полета Бойко и Медведчука в Москву

ГБР открыло дело против должностных лиц Госпогранслужбы и Госавиаслужбы из-за полета Бойко и Медведчука в Москву

16:51 02.04.2019
Группа жителей Закарпатья препятствует обустройству участка границы с Румынией

Группа жителей Закарпатья препятствует обустройству участка границы с Румынией

13:58 02.04.2019
Госпогранслужба начала активные работы по обустройству российско-украинской границы

Госпогранслужба начала активные работы по обустройству российско-украинской границы

04:06 02.04.2019
Прокуратура через суд требует вернуть в госсобственность 6 га леса под Харьковом

Прокуратура через суд требует вернуть в госсобственность 6 га леса под Харьковом

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В начале недели на северо-западе Украины ожидаются ночные заморозки

С сегодняшнего дня граждане Украины могут путешествовать в Таиланд без виз – Порошенко

Боевики НВФ 6 раз открывали огонь по позициям ВСУ, потерь среди украинских военных нет – штаб ООС

Неизвестный протаранил автомобиль посла Украины в Лондоне, при задержании полиция открыла огонь по авто злоумышленника

В Украину из Германии прибыла грамота Петра I, датированная 1708г.

ПОСЛЕДНЕЕ

Бои за Триполи унесли жизни более 120 человек - ВОЗ

В начале недели на северо-западе Украины ожидаются ночные заморозки

Отец Ассанжа призывает экстрадировать сына на родину в Австралию

В Хмельницком по подозрению в разбойном нападении задержана банда вымогателей - полиция

Ночью 15 апреля в западных и северных регионах Украины ожидаются заморозки – ГСЧС

С сегодняшнего дня граждане Украины могут путешествовать в Таиланд без виз – Порошенко

Боевики НВФ 14 раз открывали огонь по позициям ВСУ, потерь среди украинских военных нет – штаб ООС

Украинцы пытались вывезти в Беларусь 800 кг сала на телегах, запряженных лошадьми – Госпогранслужба

В Николаеве разоблачена сеть наркоторговцев - ГБР

США и Китай близки к завершению переговоров по торговому соглашению – Мнучин

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА