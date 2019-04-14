В Черниговской области пограничники задержали нелегальных лесорубов

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины задержали в субботу возле с.Ивановка Сновского района Черниговской области четырех человек, причастных к незаконной вырубке леса в приграничной полосе, сообщает администрация Госпогранслужбы в воскресенье.

"Вчера во время проведения проверочных мероприятий пограничники отдела "Гута Студенецкая" на окраине н.п. Ивановка остановили трактор "ЛТЗ" с прицепом. В транспортном средстве украинской регистрации пограничники Черниговского отряда обнаружили четырех граждан Украины, которые перевозили свежий лесоматериал до 4 куб.м в диаметре до 20 см. Документы на право вырубки лесодревесины у лиц отсутствовали", - говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье.

В действиях правонарушителей усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного ст.246 "Незаконная вырубка леса" Уголовного кодекса Украины, о чем извещены сотрудники Национальной полиции. Кроме того, задержанные оштрафованы на 119 грн каждый по ст.202 Кодекса Украины об административных правонарушениях.