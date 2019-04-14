В Хмельницком по подозрению в разбойном нападении задержана банда вымогателей - полиция

Сотрудники управления стратегических расследований совместно с детективами ГУНП в Хмельницкой области с привлечением спецподразделения КОРД, задержали подозреваемых в разбойном нападении, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Разбой группа совершила еще в 2015 году, но долгое время он оставался нераскрытым. Только с созданием в конце 2018 года в структуре ГУНП в Хмельницкой области управления стратегических расследований, которое специализируется на раскрытии тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных организованными преступными группами, появились реальные шансы разоблачить и привлечь к ответственности опасных преступников" – говорится в сообщении, на официальном сайте Нацполиции в субботу вечером.

По словам полицейских задержанными оказались жители Киева в возрасте 45-49 лет.

"В 2015 году в Славуте мужчины, представившись работниками полиции, вывезли местного предпринимателя с рынка на территорию заброшенного животноводческого комплекса и, применив физическое насилие и угрожая ему оружием, отобрали 120 000 гривен, $5000 и золотые изделия", - отметили в полиции.

В результате санкционированных обысков у фигурантов дела были изъяты "устройства для отстрела резиновых пуль, охотничьи ружья, карабины, патроны к ним, ножи, десятки номерных знаков и регистрационных документов на автомобили, бронированный автомобиль элитного класса, который использовался во время совершения разбоя, и несколько мобильных телефонов с различными номерами и долговые расписки граждан".

"Все следственные действия проводились в рамках расследования уголовного производства, открытого по ч.4 статьи 187 Уголовного кодекса Украины (разбой)" – подытожили в полиции.

Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет с конфискацией имущества.