В Украину из Германии прибыла грамота Петра I, датированная 1708г.

Исторический документ - грамота Петра I от 1708 года – прибыл минувшей ночью из Германии в Украину, сообщил министр культуры Евгений Нищук.

"Сегодня ночью произошло чрезвычайное событие - из Германии в Украину прибыла уникальная культурная ценность - исторический документ - грамота Петра I. (…) Артефакт, датированный 1708 годом, был утерян во время Второй мировой войны, а с конца 50-х находился в библиотеке Института восточно-европейской истории и краеведения Университета Тюбингена (Федеральная земля Баден-Вюртемберг)", - написал Е.Нищук на своей странице в Фейсбуке в субботу.

Министр указал, что лично со своим заместителем Тамарой Мазур встретил артефакт в Международном аэропорту "Борисполь", проиллюстрировав свое сообщение соответствующими фотографиями.

По словам Е.Нищука, это "чрезвычайно интересный рукописный пергамент", размером 80х58 см в серебряно-позолоченной оправе. Документ отправили в Национальный заповедник "София Киевская", где скоро его представят посетителям.

Глава Минкультуры также сообщил, что, по свидетельствам историков, этот документ красноречиво свидетельствует "об аннексии Украинской поместной церкви Московией". "Ведь в нем есть оговорка Петра I о том, что Москва имела сильные опасения, что Киевская митрополия вернется под власть Константинополя", - пояснил он.

Е.Нищук проинформировал, что передача грамоты стала результатом работы межправительственной комиссии по вопросам возвращения перемещенных культурных ценностей во время Второй мировой войны, в которой председательствовали его первый заместитель Светлана Фоменко и посол по особым поручениям МИД ФРГ доктор Михаэль Янсен.