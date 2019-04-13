В России заочно арестовали Анатолия Гриценко

Басманный суд Москвы в пятницу санкционировал заочный арест бывшего министра обороны Украины, лидера украинской партии "Гражданская позиция" и экс-кандидат в президенты Анатолия Гриценко, обвиняемого в публичных призывах к терроризму.

"Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении Гриценко меры пресечения в виде заочного ареста. Срок ареста будет исчисляться с момента его задержания или экстрадиции на территорию РФ ", - сообщила "Интерфаксу" (Interfax.ru) пресс-секретарь суда Юнона Царева.

По данным суда, А.Гриценко заочно предъявлено обвинение по двум эпизодам ч.2 ст.205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием СМИ или интернета). Он объявлен в международный розыск.

"Уже арестовали - московский суд недолго заседал", - отреагировал на эту новость А.Гриценко на своей странице в Фейсбук

После объявления его в розыск в комментарии "Громадському" политик назвал выдвинутые против него в РФ обвинения, "явной политикой и информационным ударом против него и его команды".

"Я думаю, что Россия очень хотела бы, чтобы украинская политика была слабой и украинские политики были слабыми, независимо от того, в парламенте, или в правительственных структурах - чтобы ползали на коленях и ездили к ним за консультациями", - сказал А. Гриценко .

Он заявил, что не относится к числу таких политиков. "Я принадлежу к тем людям, которые точно будут отстаивать национальные интересы Украины, а не идти на какие-то уступки или коврижки со стороны России. Очевидно, они почувствовали, что после выборов наша партия будет представлена и в парламенте, и в правительстве, и поэтому решили ударить таким образом информационно", - отметил лидер "Гражданской позиции".

При этом А.Гриценко считает, что объявление его в международный розыск могло бы повлиять на его зарубежные поездки. "Мы помним, что была проблема у Яценюка, когда его задержали на несколько часов в аэропорту, кажется в Цюрихе. Но будем реагировать соответствующим образом", - сказал политик.

А.Гриценко отметил, что в действиях российских властей нет никакой содержательной позиции. "Это явная политизация и политическая окраска. В таких случаях даже когда объявляется розыск через Интерпол, в конце концов, в Интерполе есть структуры, которые анализируют, и когда видят в том политическую окраску, то изымают из розыска. Мы это все переживем, давление со стороны России никак не повлияет ни на мою позицию, ни на позицию нашей команды", - подытожил А. Гриценко.

Следственный комитет РФ обвиняет А.Гриценко "в публичном призывом к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации путем подрыва железнодорожных поездов" ан канале 1+1 в 2014 г, к подрыву автомобилей в российских городах в эфире канала "112 Украина" в 2017 г.

В марте 2019 года лидер партии "Гражданская позиция" А.Гриценко участвовал в выборах президента Украины, набрав 6,9% голосов.