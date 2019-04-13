События

04:34 13.04.2019

В Харькове инспектор ГСЧС неоднократно вымогал деньги у предпринимателей

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Под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины и прокуратуры Харьковской области сотрудники ГБР и СБУ разоблачили в неоднократном получении неправомерной выгоды 27-летнего работника одного из районных отделов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В настоящее время у следствия имеется информация о двух эпизодов получения неправомерной выгоды. В одном из случаев предприниматель заплатил взятку за непроведение проверки, в другом - гражданин также оплатил "мзду" за беспрепятственное получение необходимых ему справок", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По данным досудебного следствия, в результате этих двух эпизодов инспектор ГСЧС "заработал" 10 тыс. 700 грн. Деньги были обнаружены во время проведения обысков по месту работы и проживания фигуранта уголовного производства.

Сейчас решается вопрос об объявлении ему подозрения и избрании меры пресечения.

Досудебное расследование проводится по ч.3 ст.368 УК Украины (получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством).

Теги: #прокуратура #гсчс #вымогательство #украина
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