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18:56 12.04.2019

Боевики 9 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, погибших и раненых нет

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Боевики 9 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, погибших и раненых нет

Незаконные вооруженные формирования девять раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил на востоке Украины с начала текущих суток по состоянию на 18:00 пятницы, сообщается на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook в пятницу.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения операции остается под контролем военных из состава Объединенных сил", - говорится в сообщении.

Из девяти обстрелов со стороны боевиков три были с применением вооружения, запрещенного минскими договоренностями, также огонь велся из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в Донецкой области боевики семь раз обстреляли украинские опорные пункты: из 82-мм минометов– у с.Гнутово Мариупольского горсовета, трижды из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – у с.Новоселовка Вторая и с.Чемарлык Волновахского района, а также с.Верхнеторецкое Ясиноватского района.

Также боевики дважды обстреляли из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции у сел Пищевик и Лебединское Волновахского района, из стрелкового оружия – у пос.Опытное Ясиноватского района.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики дважды обстреляли позиции Объединенных сил: из минометов калибра 120 мм - возле с.Троицкое Попаснянского района Луганской области, из минометов калибра 82 мм - вблизи пгт Зайцево Горловского горсовета Донецкой области.

Теги: #оос #россия #украина #донбасс #обстрелы
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