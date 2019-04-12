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17:21 12.04.2019

Мусороперерабатывающий комплекс в Винницкой области стоимостью более EUR15 млн построят за 2-3 года

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Меморандум о сотрудничестве в реализации инвестиционного проекта – мусороперерабатывающего комплекса около с.Людавка (Винницкая обл.), строительство которого планируется завершить через два-три года, подписали винницкий городской голова Сергей Моргунов и координатор проекта Domat Consulting (Польша) Ярослав Пасек.

"Думаю, нам с вами понадобится три года, чтобы добиться желаемых результатов. Техника, которую мы планируем закупать, позволит достигнуть цели, когда на захоронение шло лишь 7-12% от общего количества отходов", – цитирует пресс-служба госровета представителя инвестора Я.Пасек.

По его словам, уже подготовлена предпроектная документация.

Сумма инвестиций в объект составит EUR15-20 млн. "Это будет совместное финансирование польской стороны и Винницкого горсовета", – отметил замглавы горсовета Николай Форманюк.

Он также добавил, что продукт переработки – вторичное сырье – будет использоваться в других отраслях, в частности, в создании брикетов для цементных или кирпичных заводов. Кроме того, в комплексе будет создано не менее 50 рабочих мест.

Domat Consulting (Польша) – инновационный стартап-проект, занимающийся разработкой технических и технологических решений, объединяющих рациональное обращение с отходами с экономикой энергосбережения и охраны окружающей среды.

Теги: #винницкая_область #украина #пасека #мусор
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