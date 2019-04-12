События

13:54 12.04.2019

В Украине в выходные будет тепло и В Украине в выходные будет тепло и дождливо на юге и холодно на остальной территории

2 мин читать
В Украине в выходные будет тепло и В Украине в выходные будет тепло и дождливо на юге и холодно на остальной территории

В Украине в ближайшие сутки 13 апреля в юго-восточной половине страны ожидается умеренно-теплая, но дождливая погода, на остальной территории будет довольно холодно и преимущественно без осадков, сообщает Укргидрометцентр.

В южных и восточных регионах, а также в Днепропетровской и Полтавской областях прогнозируется небольшой, местами умеренный дождь, кое-где – грозой, ночью и утром местами туман; температура ночью 4-9 ° тепла, днем 12-17 °.

На остальной территории без существенных осадков, температура ночью 2-7° тепла, в западных областях на поверхности почвы местами заморозки 0-2°, днем 8-13° тепла, в Карпатах 1-3° тепла.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

В Киеве 13 апреля без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 9-11°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 13 апреля самая высокая температура днем была 25,6°. в 1972 году, самая низкая ночью -4,7° в 1923 году.

В Украине 14 апреля в западных, северных регионах, а также в Винницкой, Черкасской областях без существенных осадков; температура ночью 1-6° тепла, в западных областях и в Житомирской области на поверхности почвы и местами и в воздухе заморозки 0-3°; днем 5-10° тепла, в Карпатах 1-5° тепла.

На остальной территории прогнозируется небольшой, местами умеренный дождь, отдельные грозы; температура ночью 4-9° тепла, днем 11-16°. Ветер северный и северо-восточный, 7-12 м/с.

В Киеве 14 апреля без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 8-10°.

Теги: #погода #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:21 12.04.2019
Минздрав совместно с ВБ в 2018г закупил для Закарпатского центра экстренной медпомощи 22 автомобиля

Минздрав совместно с ВБ в 2018г закупил для Закарпатского центра экстренной медпомощи 22 автомобиля

15:16 12.04.2019
Полтавский суд снял с рассмотрения апелляцию по делу Кернеса из-за командировки судьи

Полтавский суд снял с рассмотрения апелляцию по делу Кернеса из-за командировки судьи

15:13 12.04.2019
Депутату из Радикальной партии Мосийчуку также выписан админпротокол за публикацию заполненного избирательного бюллетеня 31 марта

Депутату из Радикальной партии Мосийчуку также выписан админпротокол за публикацию заполненного избирательного бюллетеня 31 марта

15:04 12.04.2019
В ряде областей Украины 14-15 апреля ночью ожидаются "опасные заморозки"

В ряде областей Украины 14-15 апреля ночью ожидаются "опасные заморозки"

14:46 12.04.2019
Ситуацию на Донбассе и противодействие блокаде Россией судоходства в Азовском море обсудил Порошенко с представителями немецкой партии "Союз90/Зеленые"

Ситуацию на Донбассе и противодействие блокаде Россией судоходства в Азовском море обсудил Порошенко с представителями немецкой партии "Союз90/Зеленые"

14:34 12.04.2019
Очень жесткие фильтрационные мероприятия готовит МВД в случае проведения дебатов на НСК "Олимпийский"

Очень жесткие фильтрационные мероприятия готовит МВД в случае проведения дебатов на НСК "Олимпийский"

14:27 12.04.2019
Украина активно сотрудничает в сфере космонавтики с 30 странами мира

Украина активно сотрудничает в сфере космонавтики с 30 странами мира

14:18 12.04.2019
Рада соберется на следующее пленарное заседание после президентских выборов

Рада соберется на следующее пленарное заседание после президентских выборов

14:05 12.04.2019
Порошенко подписал ряд указов о создании и расширении территорий и объектов природно-заповедного фонда, в том числе в Азовском море

Порошенко подписал ряд указов о создании и расширении территорий и объектов природно-заповедного фонда, в том числе в Азовском море

13:21 12.04.2019
Тимошенко призывает Порошенко и Зеленского в политической борьбе не дискредитировать статус президента

Тимошенко призывает Порошенко и Зеленского в политической борьбе не дискредитировать статус президента

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Порошенко уволил Гордеева с должности главы Херсноской ОГА, назначил и.о. главы Дмитрия Бутрия

Гендиректор "1+1 Media" заявил, что подаст в суд на Порошенко за появление в эфире программы "Право на владу" без приглашения

За минувшие сутки боевики 20 раз обстреляли позиции ВСУ, погиб украинский военнослужащий, еще 8 ранены

Экс-советника Обамы обвинили в даче ложных показаний о работе на Януковича

Восемь украинских военных получили ранения с начала суток на Донбассе из-за обстрелов боевиков – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве к мужчине, пытавшемуся пробраться на лесбийскую конференцию, охранник применил газовый баллончик

СБУ сняла запрет въезда в Украину австрийскому журналисту Вершютцу

МЭРТ расширил до 163 перечень участников госпрограммы поддержки сельхозмашиностроения

Жилкомуслуги в Киеве в марте оплатили 75% получателей монетизированных субсидий

Бригада компании "Вода Донбасса" попала под обстрел

Бывший лучший сотрудник спецслужб Эстонии задержан по подозрению в шпионаже в пользу России

Порошенко уволил Гордеева с должности главы Херсноской ОГА, назначил и.о. главы Дмитрия Бутрия

Без Украины имперский проект Кремля невозможен - архиепископ ПЦУ Евстратий

Гендиректор "1+1 Media" заявил, что подаст в суд на Порошенко за появление в эфире программы "Право на владу" без приглашения

Украинцев вновь пытаются разделить и противопоставлять, - глава УГКЦ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА