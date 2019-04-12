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12:00 12.04.2019

Бывший лучший сотрудник спецслужб Эстонии задержан по подозрению в шпионаже в пользу России

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Бывший лучший сотрудник спецслужб Эстонии задержан по подозрению в шпионаже в пользу России

Полиция безопасности Эстонии (КАПО) задержала бывшего сотрудника этого ведомства Владимира Куликова по подозрению в антиэстонской деятельности в пользу спецслужб России.

"Куликов сейчас находится под стражей. Ведется следствие, поэтому не предоставляется возможным точно сказать, в чем его обвиняют. В ходе следствия могут выявиться признаки государственной измены, но пока их подтвердить нельзя", - сообщил генеральный директор ведомства Арнольд Синисалу (Arnold Sinisalu) в пятницу на представлении ежегодника КАПО.

Уточняется, что задержание В.Куликова произошло 26 марта.

В 1995 году В.Куликов был признан лучшим полицейским КАПО года. Он также был награжден эстонским орденом Орла. В.Куликов покинул свою должность в КАПО в 2012 году по состоянию здоровья. Выйдя на пенсию, работал тренером по дзюдо.

По мнению полиции безопасности, российские спецслужбы осуществили "подход" к нему уже после ухода из КАПО во время его поездок в Россию. При этом его предупреждали о возможности вербовки.

Теги: #шпионаж #россия #куликов #эстония
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