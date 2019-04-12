События

01:46 12.04.2019

Ким Чен Ын переизбран председателем госсовета КНДР

1 мин читать
Ким Чен Ын переизбран председателем госсовета КНДР

Северокорейский лидер Ким Чен Ын стал главой Госсовета КНДР, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Переизбрание северокорейского лидера Ким Чен Ына председателем Государственного совета КНДР - высшего исполнительного органа государственной власти страны произошло в ходе первой сессии 14-го Верховного Народного Собрания.

Там же был назначен новый премьер-министр Северной Кореи. Место Пак Пон Джу занял Ким Чже Рен, старший член правящей Трудовой партии Кореи.

При этом председателем президиума Верховного народного собрания - церемониальным главой государства, вместо Ким Ен Нама, стал Цой Рен Хэ.

Встреча северокорейских депутатов в этом году привлекает особый интерес, поскольку на ней КНДР может представить свою политику в отношении своих ядерных и ракетных программ после неудачного саммита в Ханое.

Теги: #лидер #кндр #назначение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:54 11.04.2019
Ким Чен Ын видит в развитии экономики КНДР ответ "враждебным силам" и их санкциям

Ким Чен Ын видит в развитии экономики КНДР ответ "враждебным силам" и их санкциям

23:08 08.04.2019
Порошенко в ближайшие дни назначит судей Высшего антикоррупционного суда

Порошенко в ближайшие дни назначит судей Высшего антикоррупционного суда

23:08 25.03.2019
ВВС Израиля ударили по офису лидера ХАМАС в секторе Газа

ВВС Израиля ударили по офису лидера ХАМАС в секторе Газа

20:19 22.03.2019
Трамп заявляет об отмене дополнительных масштабных санкций против Северной Кореи

Трамп заявляет об отмене дополнительных масштабных санкций против Северной Кореи

08:13 22.03.2019
Трамп выдвинет кандидатуру Майкла Крациоса на должность главного технического директора США

Трамп выдвинет кандидатуру Майкла Крациоса на должность главного технического директора США

23:37 21.03.2019
Послом Украины в Кувейте назначен Балануца

Послом Украины в Кувейте назначен Балануца

10:23 21.03.2019
ВСП внесет президенту представления о назначении судей 69 кассационных судов Верховного суда

ВСП внесет президенту представления о назначении судей 69 кассационных судов Верховного суда

07:50 21.03.2019
Духовный лидер Ирана призвал развивать экономику в условиях санкций

Духовный лидер Ирана призвал развивать экономику в условиях санкций

06:35 19.03.2019
Спецпредставитель США по КНДР обсудит вопрос денуклеаризации с партнерами из Великобритании, Франции и Германии

Спецпредставитель США по КНДР обсудит вопрос денуклеаризации с партнерами из Великобритании, Франции и Германии

08:24 18.03.2019
В Казахстане назначен новый генеральный прокурор

В Казахстане назначен новый генеральный прокурор

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Экс-советника Обамы обвинили в даче ложных показаний о работе на Януковича

Восемь украинских военных получили ранения с начала суток на Донбассе из-за обстрелов боевиков – штаб ООС

Восемь украинских военных получили ранения с начала суток на Донбассе из-за обстрелов боевиков

Порошенко дал старт работе Высшего антикоррупционного суда

Нардепам раздали вывод КС к законопроекту о переименовании Днепропетровской области

ПОСЛЕДНЕЕ

Экс-советника Обамы обвинили в даче ложных показаний о работе на Януковича

США разворачивают в Румынии систему THAAD только на несколько недель, утверждают в НАТО

Трамп заявил, что не знает об аресте Ассанжа

В шведскую прокуратуру поступил запрос о возобновлении расследования против Ассанжа

Путин своими действиями подтолкнул Украину к Европе и НАТО - экс-посол США

Резолюция ПАСЕ показала, что РФ просчиталась и не для всех европейских политиков ценности и принципы заканчиваются там, где заканчивается зона комфорта - Климкин

Реализованная в Украине судебная реформа является беспрецедентной и давно ожидаемой - представитель Совета Европы

Оккупацию Россией части территории Украины можно расценивать как вмешательство в президентские выборы – эксперт

Более 100 тыс. украинцев изменили свое место голосования за 3 дня – глава Минюста

Ляшко за демонстрацию избирательного бюллетеня 31 марта выписан админпротокол – Аваков

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА