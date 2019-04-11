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19:30 11.04.2019

Более 100 тыс. украинцев изменили свое место голосования за 3 дня – глава Минюста

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Более 100 тыс. украинцев изменили свое место голосования за 3 дня – глава Минюста

Более ста тысяч украинцев изменили место голосования, чтобы иметь возможность сделать своей выбор во втором туре президентских выборов в Украине, сообщил министр юстиции Павел Петренко.

"Ещё одна уникальная тенденция после первого тура... Сегодня фактически третий день, когда у украинцев есть возможность подать документы для того, чтобы проголосовать во втором туре не по месту своей регистрации (изменить адрес голосования -ИФ). Только за эти три дня более ста тысяч украинцев изменили свое место голосования и готовы прийти голосовать во втором туре", - сказал министр, выступая в четверг на Форуме по безопасности в Киеве.

По словам П.Петренко, количество таких людей увеличивается.

"Мы видим абсолютно иную политическую реальность. Очень рассчитываю, что второй тур также пройдет часто и открыто", - добавил министр.

В целом, говоря о проведении первого тура выборов, глава Минюста обратил внимание на то, что был соблюден принцип конституционного права каждого гражданина давать оценку действиям власти. "У нас много уникальных новаций... количество кандидатов... количество наблюдателей... минимальное количество нарушений, которые были зафиксированы", - сказал П.Петренко.

Также он подчеркнул, что еще одна важная новация - отсутствие инициирования судебных процессов от кандидатов по оспариванию результатов выборов.

Теги: #смена #голосование #место #выборы
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