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19:12 11.04.2019

Минюст США может выдвинуть дополнительные обвинения против Ассанжа - СМИ

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Минюст США может выдвинуть дополнительные обвинения против Ассанжа - СМИ

Министерство юстиции США, как ожидается, выдвинет дополнительные обвинения в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщает телекомпания CNN со ссылкой на источники.

Пока неизвестно, когда и какие именно новые обвинения будут выдвинуты в отношении Дж.Ассанжа, отмечается в сообщении.

Эквадор в четверг лишил Дж.Ассанжа права на убежище в посольстве страны в Лондоне, где он находился с 2012 года, после чего основатель Wikileaks был арестован британской полицией. Одной из причин ареста стал запрос США об экстрадиции Дж.Ассанжа.

Минюст США в четверг опубликовал обвинения в отношении Дж.Ассанжа в том, что он вступил в сговор с бывшим информатором основанного Дж.Ассанжем сайта WikiLeaks Челси Мэннинг, чтобы взломать пароль на компьютерах Пентагона. В США Дж.Ассанжу теперь грозит до пяти лет тюремного заключения.

Теги: #сша #обвинение #минюст #ассанж
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