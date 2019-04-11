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18:36 11.04.2019

Российский оппозиционер Иван Белецкий сообщил, что получил статус беженца в Украине

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Российский оппозиционер Иван Белецкий сообщил, что получил статус беженца в Украине

Российский оппозиционер Иван Белецкий сообщил, что официально получил политическое убежище в Украине, и через три года планирует получить украинское гражданство.

"Стоим у Государственной миграционной службы Украины. Официально заявляю, что получил статус беженца на территории Украины", - сказал И.Белецкий в видеоролике, размещенном на Youtube-канале "Народовластие Вячеслав Мальцев" в четверг.

Он сообщил, что находится в Украине более полутора лет, а процесс получения статуса беженца занял около 11 месяцев, что "достаточно быстро".

"Естественно, СБУ Украины проводило проверки по мне. Я думаю, что Миграционная служба следила за моей политической деятельностью, и я уверен, что они оценили мой информационно-медийный вклад в укрепление целостности Украины", - отметил российский оппозиционер.

По его словам, сейчас он имеет все права гражданина Украины за исключением права избираться. Украинское государство обязуется его защищать и не выдавать России, также он имеет право выезжать в любую страну – участницу ООН, где также не может быть выдан РФ.

И.Белецкий сообщил, что намерен представлять за рубежом российскую оппозицию. А через три года планирует получить украинское гражданство

По информации СМИ, И.Белецкий в России в 2017 году принимал участие в нескольких акциях, организованных российским оппозиционером Алексеем Навальным. А в июле 2017 после начала арестов членов групп "Артподготовка" и "Новая оппозиция" бежал в Украину.

Теги: #россия #украина #белецкий
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