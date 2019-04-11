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15:19 11.04.2019

Полторак: Я не держусь за свой пост

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Полторак: Я не держусь за свой пост

Украине необходимо провести важные реформы оборонного сектора и экономики, чтобы минимизировать риски агрессии со стороны России, считает министр обороны Украины Степан Полторак.

"Я точно знаю, что есть риски, если РФ примет решение по осуществлению агрессии против Украины, риски существуют. Нам нужно успеть провести экономические реформы, закончить реформирование Вооруженных сил, укомплектовать ВСУ кадрами, обеспечить современное вооружение. Тогда будут минимизированы существующие угрозы", - сказал министр журналистам в кулуарах Киевского форума по безопасности в четверг, отвечая на вопрос о том, видит ли С.Полторак угрозу со стороны России, если на президентских выборах победит шоумен Владимир Зеленский.

Министр обороны отметил, что незнаком с концепцией безопасности Зе!Команды.

"К сожалению, не знаю концепцию, которая есть у Владимира Александровича (кандидата на пост президента Владимира Зеленского - ИФ)", - сказал он.

Говоря о своем будущем после президентских выборов, С.Полторак уточнил: "Я служил и сейчас работаю для украинского народа. А когда будет избран президент народом Украины, Верховная Рада - именно она, а не только президент - примет решение. Тогда мы посмотрим", - сказал он.

Министр добавил, что не держится за свой пост.

"Нет, никаких переговоров (с командой В.Зеленского о занятии поста министра обороны в будущем правительстве - ИФ). Я министр обороны сейчас в этом правительстве. Время покажет. Я цивилизованный человек, я не держусь за свое место в любом правительстве", - заверил С.Полторак.

Кроме того, комментируя журналистам скандал с коррупцией в "Укроборонпроме", министр заявил о готовности Вооруженных сил осуществлять закупку военной техники прозрачно, в случае принятия Верховной Радой соответствующего законопроекта.

"Необходимо уничтожить предпосылки для коррупции. Необходимо делать прозрачный гособоронзаказ и закупки. И как только Верховная Рада примет такой закон, мы готовы - и ВСУ, и Минобороны", - сказал он.

По словам С.Полторака, в минувшем году Вооруженные силы осуществляли закупку военной техники не только у "Укроборонпрома", но и других предприятий.

Теги: #полторак #украина
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