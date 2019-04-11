На неподконтрольную Украине часть Донбасса проследовало 14 фур с гуманитарным грузом от МККК

14 грузовиков от Международного комитета Красного Креста (МККК) проследовали в четверг утром через КПВВ "Новотроицкое" на неподконтрольную властям Украины часть Донбасса, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд во временно оккупированную территорию Украины последовали 14 грузовиков от Международного Комитета Красного Креста. Для жителей Донбасса направлено гуманитарную помощь весом 231,4 тонны, а именно: продуктовые наборы, сельскохозяйственные материалы, строительные материалы, лекарственные средства и товары медицинского назначения", - говорится в сводке, опубликованной на официальном сайте ГСЧС в четверг утром.