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03:56 11.04.2019

На саммите ЕС завершают работу над соглашением о переносе Brexit

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На саммите ЕС завершают работу над соглашением о переносе Brexit

Лондон. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - Участники саммита ЕС завершают в ночь на четверг работу над условиями переноса крайнего срока выхода Великобритании из ЕС на 31 октября 2019 года, сообщает британское телевидение.

Стороны договорились об основных параметрах соглашения: помимо переноса дедлайна, речь идёт о том, чтобы в июне проверить, как подвигается решение спорных вопросов по Brexit. Теперь же на саммите завершают согласование некоторых деталей.

Ожидается, что в ближайшее время эта работа будет успешно выполнена, после чего стартует пресс-конференция, на которой официально объявят об итогах саммита.

Теги: #согласование #ес #brexit
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