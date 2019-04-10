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21:04 10.04.2019

Премьер Ирландии уверен, что ЕС сможет согласовать продление сроков Brexit

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Премьер Ирландии уверен, что ЕС сможет согласовать продление сроков Brexit

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар выразил уверенность в том, что страны ЕС смогут согласовать продление сроков Brexit, передает в среду газета The Guardian.

По словам Л.Варадкара, он "твердо убежден", что европейские лидеры смогут достичь договоренности по срокам выхода Великобритании из ЕС.

"Я считаю, что Брюссель и весь ЕС придет к консенсусу о том, что Великобритании следует предоставить немного времени для межпартийных переговоров", - отметил Л.Варадкар.

Премьер Ирландии добавил, что решение по тому, насколько можно отложить Brexit и при каких условиях, еще не принято.

Л.Варадкар подчеркнул, что он хотел бы, чтобы ЕС рассмотрел возможность создания таможенного союза с Великобританией после Brexit.

Главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье, в свою очередь, подчеркнул, что "любое продление должно быть полезным и иметь цель". Он отметил, что единственный способ провести Brexit упорядоченно - принять соглашение о выходе Великобритании из ЕС в британском парламенте.

В среду европейские лидеры собрались в Брюсселе на саммите ЕС, в ходе которого им предстоит решить судьбу Brexit. На саммите лидеры обсудят возможность продления сроков выхода Великобритании из ЕС.

В Великобритании нет единства по поводу того, какой план по Brexit нужен стране: переговоры по этому вопросу веду находящиеся у власти консерваторы и оппозиционеры-лейбористы.

Теги: #продление #brexit #мнение
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