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18:01 10.04.2019

Степанов не намерен обжаловать свое увольнение с поста главы Одесской ОГА

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Степанов не намерен обжаловать свое увольнение с поста главы Одесской ОГА

Отстраненный указом президента Украины от должности главы Одесской областной государственной администрации Максим Степанов заявил, что не намерен обжаловать это решение, назвав его политическим.

"Процедура соблюдена, я думаю, в ближайшее время появится указ президента относительно моего увольнения. Сразу могу сказать: обжаловать это решение в суде не планирую, ведь вся страна и так увидела причину моего увольнения: выборы в Одесской области прошли очень честно и прозрачно, поэтому данное решение является сугубо политическим", - сказал М.Степанов на брифинге в среду (трансляция велась на его странице в Фейсбуке).

Он также отметил важность того, чтобы второй тур выборов президента Украины прошел честно.

М.Степанов подчеркнул, что заранее не планировал свое увольнение, "поэтому 100% могу ответить, что я всегда буду следить за тем, что происходит в Одесской области, всегда буду принимать участие в жизни Одесской области".

Говоря о ближайших планах, он отметил, что вскоре планирует приехать в Киев, "погулять с сыном, сходить с ним в кино, где-то пообщаться".

Он также поблагодарил свою команду за работу.

Теги: #одесская_ога #указ #степанов #увольнение
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