Кличко хочет создать в Гидропарке парк развлечений

Мэр Киева Виталий Кличко ведет переговоры с владельцами наибольшего парка развлечений в Германии Europa-park о привлечении инвестиций на создание аналогичного парка в украинской столице, сообщила пресс-служба киевского мэра.

"Мы планируем создать большой парк развлечений и активного отдыха на территории столичного Гидропарка. Это территория почти 130 гектаров, остров недалеко от центра города. И сегодня нам нужен инвестор, который вложит средства, опыт и идеи в реализацию такого большого проекта", - сказал В.Кличко.

В.Кличко отметил в Europa-park уют и стилизованность под старину и заявил, что такой парк обязательно должен появиться в Киеве.

"Здесь очень интересно все сделано. Уютный, стилизованный под старинный городок с современными аттракционами, кучей интересных развлечений, хорошей природой. И для детей устроены локации не только для развлечений, но и с познавательными функциями. Словом, здесь счастливы и дети, и их родители. Я давно мечтаю и буду делать все, чтобы подобный парк появился и в Киеве", - отметил он.

Europa-park - крупнейший в Германии и второй по посещаемости парк развлечений в Европе после Диснейленда в Париже. В прошлом году Europa-park посетило более 6000000 человек. Сюда едут из Германии, Франции, Швейцарии и других стран.