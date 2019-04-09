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17:55 09.04.2019

Комитет ВР по науке и образованию поддержал законопроект о повышении защиты интеллектуальной собственности

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Комитет ВР по науке и образованию поддержал законопроект о повышении защиты интеллектуальной собственности

Комитет Верховной Рады по науке и образованию поддержал законопроект №9385 о повышении защиты интеллектуальной собственности и усовершенствовании госуправления сферой интеллектуальной собственности.

Согласно решению, принятому на заседании комитета во вторник, документ должен быть доработан между первым и вторым чтением с учетом позиций всех стейкхолдеров.

Законопроект, в частности, направлен на борьбу с т. н. "вечнозелеными патентами" – искусственным продлением на рынке лекарственных средств действия исключительных прав, предоставляемых патентом на действующее активное вещество, путем охраны разнообразных дополнительных форм и новых свойств активного вещества, а также диагностических, терапевтических и хирургических методов лечения человека и животных с применением указанного активного вещества. Наличие "вечнозеленых патентов" препятствует выходу на рынок генерических лекарственных средств.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, он предусматривает имплементацию в национальное законодательство ряда норм относительно правовой охраны изобретений и патентов, а также устраняет пробелы правового регулирования охраны прав на промышленные образцы, которые создают условия для распространения в Украине так называемого "патентного троллинга".

Как говорится в аналитической записке, подготовленной БФ "Пациенты Украины", законопроект, в частности, предусматривает, что патентами больше не будут защищаться новые формы ранее известных веществ, лекарственные средства исключены из числа объектов, разрешенных для защиты в режиме полезной модели.

Кроме того, предусматривается, что выдачу патента может обжаловать любое лицо, считающее, что поданная заявка нарушает его права (в том числе и пациенты) даже до выдачи патента, на этапе заявки. На сегодня обжаловать патент можно только через суд, после его выдачи, и сделать это могут только другие фармацевтические производители.

Также законопроект имплементирует в национальное законодательство положения принципа Болар (США, Канада). Это означает, что производители и поставщики генериков смогут готовиться к выходу на рынок еще до истечения срока действия патента на оригинал и выходить на рынок сразу на следующий день после истечения действия патента на оригинал.

Кроме того, законопроект предусматривает, по примеру ЕС, внедрение института сертификатов дополнительной охраны и более подробно и прозрачно выписывает положения о принудительном лицензировании, которое означает: правительство, в случае эпидемий или других непредвиденных обстоятельств (когда интересы общества преобладают над коммерческими), директивно может разрешить вход на рынок генерических препаратов даже при наличии патента в стране.

Законопроект также предусматривает, что в случае, если владелец торговой марки не использует без уважительных причин знак для товаров и услуг в течение пяти лет, его право на торговую марку может быть обжаловано.

Исполнительный директор БФ "Пациенты Украины" Инна Иваненко в ходе обсуждения законопроекта выразила уверенность, что его принятие сможет кардинально улучшить доступ пациентов к лечению в Украине.

"Нашим гражданам просто не по карману существующее на сегодня патентное законодательство, поскольку патенты на один и тот же препарат, но разные его формы, разрешено выдавать бесконечное количество раз. Например, курс лечения препаратом трастузумаб для лечения рака молочной железы стоит почти 1 млн грн, государство не может обеспечить за такую цену всех, реально обеспечиваются только 16% от потребности", - сказал она.

В свою очередь, заместитель министра здравоохранения Роман Илык отметил, что ключевым положением законопроекта, которое, по мнению Минздрава, принесет наибольшую пользу пациентам, является отмена патентования новых форм ранее известных лекарственных средств.

"Тема "вечнозеленых патентов" - не новая, но особо опасное развитие она получила в Украине. Мы считаем необходимым покончить с этим. Принятие законопроекта №9385 даст такую возможность", - подчеркнул замминистр.

Теги: #верховная_рада #законопроект #илык #интеллектуальная_собственность #украина #медреформа
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