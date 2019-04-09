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17:21 09.04.2019

Мнение отдельных священников по общественно-политическим вопросам не отображает официальной позиции ПЦУ

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Мнение отдельных священников по общественно-политическим вопросам не отображает официальной позиции ПЦУ

В Православной церкви Украины (ПЦУ) констатируют, что на фоне избирательного процесса от негативных эмоций не всегда получается воздержаться и священнослужителям, и подчеркивают, что мнение отдельных священников по общественно-политическим вопросам не отображает официальной позиции Церкви.

"С сожалением и грустью должны признать, что не всегда воздержаться от лишних негативных эмоций в публичном пространстве удается и священнослужителям Поместной украинской православной церкви. В связи с этим подчеркиваем, что личное мнение отдельных священников относительно того или иного общественно-политического вопрос не является отражением официальной позиции всей Поместной украинской православной церкви", - говорится в обращении к украинцам, распространенном пресс-службой Киевской митрополии ПЦУ.

ПЦУ призывает верующих "в духе христианской ответственности" воздержаться в общении от агрессии, причем не только от слов, сказанных вслух, но и от напечатанных на бумаге или в виде текстов, распространяемых через Интернет.

"Каждый имеет право на собственное мнение и позицию, особенно когда речь идет об ответственности за будущее Украины, однако священнослужители должны выражать свои взгляды конструктивно, помня о духовной ответственности и призвании давать другим хороший пример в словах и делах", - отмечает пресс-служба ПЦУ.

Теги: #церковь #украина #пцу #обращение
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