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17:03 09.04.2019

Интерактивную карту автобусных маршрутов запустили в Украине

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Интерактивную карту автобусных маршрутов запустили в Украине

В Украине начала работу интерактивная карта "Сеть автобусных маршрутов", предоставляющая информацию об автобусных маршрутах и перевозчиках в стране, сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян на презентации запуска сервиса во вторник.

"Впервые в Украине заработала интерактивная карта "Сеть автобусных маршрутов". Сервис учитывает интересы пассажиров, а также способствует прозрачной работе перевозчиков. Теперь все смогут четко получить информацию о том, какие компании и по каким маршрутам работают в каждом конкретном городе или селе", – цитирует пресс-служба министерства главу ведомства.

Карта включает украинские межобластные и международные маршруты, начинающиеся в Украине. Сервис использует открытые данные Мининфраструктуры о маршрутах, лицензиях перевозчиков, используемых транспортных средствах.

Над сервисом работали совместно Мининфраструктуры, Госагентство по электронному управлению и проекты USAID/UK aid "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах/TAPAS".

Теги: #омелян #украина #автобус #карта
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