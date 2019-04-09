Интерактивную карту автобусных маршрутов запустили в Украине

В Украине начала работу интерактивная карта "Сеть автобусных маршрутов", предоставляющая информацию об автобусных маршрутах и перевозчиках в стране, сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян на презентации запуска сервиса во вторник.

"Впервые в Украине заработала интерактивная карта "Сеть автобусных маршрутов". Сервис учитывает интересы пассажиров, а также способствует прозрачной работе перевозчиков. Теперь все смогут четко получить информацию о том, какие компании и по каким маршрутам работают в каждом конкретном городе или селе", – цитирует пресс-служба министерства главу ведомства.

Карта включает украинские межобластные и международные маршруты, начинающиеся в Украине. Сервис использует открытые данные Мининфраструктуры о маршрутах, лицензиях перевозчиков, используемых транспортных средствах.

Над сервисом работали совместно Мининфраструктуры, Госагентство по электронному управлению и проекты USAID/UK aid "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах/TAPAS".