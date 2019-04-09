НАБУ проводит обыск в Государственной судебной администрации по делу о присвоении средств при закупках оргтехники

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) осуществляют обыски в помещении Государственной судебной администрации Украины в г.Киеве.

"Следственные действия санкционированы и проводится в рамках расследования в уголовном производстве по факту возможного присвоения средств при осуществлении закупок оргтехники для нужд судов Украины за счет государственного бюджета", - сказано в сообщении НАБУ на странице в соцсети Фейсбук во вторник.

Предварительная правовая квалификация – по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением). Расследование указанных фактов детективы НАБУ начали весной 2018 года.