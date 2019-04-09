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13:46 09.04.2019

ЕИБ направил на EUR 1,5 млрд на развитие малого и среднего бизнеса в Украине

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ЕИБ направил на EUR 1,5 млрд на развитие малого и среднего бизнеса в Украине

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) рассматривает Харьковскую область как одну из приоритетных для сотрудничества в Украине и ведет переговоры с властями Харькова об участии в проекте "Безопасный город", заявил руководитель украинского представительства ЕИБ Жан-Эрик де Загон.

"Чтобы развивать малый и средний бизнес необходимо создать хороший климат. Мы видим, что в Харьковском регионе действительно есть развитие как в медицинской сфере, так и в сфере транспорта, в сфере образования, делается много для того, чтобы инфраструктура и условия жизни становились лучше. Это делается благодаря усилиям местной власти и банк", - сказал Ж.-Э. де Загон на брифинге перед началом форума Kharkiv SME day в Харькове во вторник.

"Наш банк уже направил на развитие малого и среднего предпринимательства в Украине в целом EUR 1,5 млрд и планирует продолжать деятельность по финансированию проектов для малого и среднего бизнеса", - добавил руководитель представительства ЕИБ в Украине.

Отвечая на вопросы журналистов, Ж.-Э. де Загон подтвердил, что ЕИБ ведет переговоры с властями Харькова об участии в проекте "Безопасный город".

"Мы находимся на стадии переговоров. Конкретных договоренностей еще не достигли, но мы продвигаемся очень плодотворно по этому пути... Вчера, в частности, мне показывали такой пилотный диспетчерский центр (центр управления дорожным движением города - ИФ), который будет служить для того, чтобы хорошо работала сеть дорог, инфраструктура. Мы уже дали EUR 21 млн на это и далее будем сотрудничать ", - сказал Ж.-Э. де Загон.

Теги: #еиб #украина #загон #бизнес
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