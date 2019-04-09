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13:05 09.04.2019

В Украине в ближайшие сутки будет тепло, но дождливо

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В Украине в ближайшие сутки будет тепло, но дождливо

В Украине в ближайшие сутки 10 апреля в западные области переместится более прохладный воздух с Центральной Европы, а остальная территория еще останется в теплой воздушной массе, но в большинстве областей, кроме юго-востока, увеличится облачность и пройдут дожди, сообщает Укргидрометцентр.

В Украине, кроме восточных областей и Приазовья, ожидаются небольшие дожди, днем в центральных и южных областях – умеренные дожди, местами с грозами.

Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 14-19°, в центральных и восточных областях местами 20-23 °; в большинстве западных областей ночью 2-7° тепла, днем 8-13°.

В Киеве 10 апреля местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-10° тепла, днем 15-17°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 10 апреля самая высокая температура днем была 24,1° в 1973 году, самая низкая ночью -7,2° в 1929 году.

В Украине 11 апреля прогнозируются небольшие дожди, в центральных и восточных областях – умеренные дожди, местами с грозами. Ветер северный, северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 4-9°, в западных областях 1-6° тепла; днем 14-19°, в западных и северных областях 9-14°.

В Карпатах небольшой дождь с мокрым снегом. Температура ночью 0-3° мороза, днем 0-5° тепла.

В Киеве 11 апреля ожидается небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м /с. Температура ночью 6-8° тепла, днем 12-14°.

Теги: #погода #украина
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