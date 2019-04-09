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11:02 09.04.2019

Кабмин запретил отключение э/э стратегически важным в сфере телекоммуникаций и связи госпредприятиям

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Кабмин запретил отключение э/э стратегически важным в сфере телекоммуникаций и связи госпредприятиям

Кабинет министров Украины запретил осуществлять ограничения и отключения энергоснабжения объектам государственной собственности, имеющим стратегическое значение для экономики и безопасности страны в сфере телекоммуникаций и связи.

Соответствующее постановление правительства (№300 от 25 марта 2019 года) о внесении изменений в "Порядок обеспечения поставки э/э защищенным потребителям" опубликовано в правительственном издании "Урядовый курьер" 9 апреля.

Как сообщалось, с 4 апреля в ряде населенных пунктов Луганской области из-за обесточивания объектов Концерна радиосвязи, радиовещания и телевидения (РРТ) было частично отключено украинское телерадиовещание.

Теги: #электричество #госпредприятия #украина #кабмин
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