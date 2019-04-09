Замглавы Херсонской ОГА Рищук подал в отставку

Заместитель главы Херсонской областной государственной администрации Евгений Рищук вслед за главой ОГА Андреем Гордеевым написал заявление об увольнении.

"Как всем известно, в пятницу глава ОГА Гордеев А.А. написал заявление на увольнение. Мой шаг такой же. Я пришёл в ОГА по приглашению Андрея Гордеева и ухожу вместе с ним", - написал Е.Рищук на своей странице в Фейсбуке.

Он указал, что проработал на этой должности три года, "три плодотворных года совместной командной работы", отметив, что за это время было многое сделано для области.

"Я и дальше буду работать для людей, только уже в роли депутата областного совета", - также сообщил Е.Рищук.

Что касается организации убийства активистки Екатерины Гандзюк, то замглавы ОГА выразил убеждение, что "рано или поздно найдём настоящего заказчика". Он также отметил, что "все сказал в СБУ, прошел полиграф и готов помогать всем, кто ищет настоящего заказчика".