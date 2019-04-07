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01:01 07.04.2019

Глава Херсонской ОГА Гордеев объяснил мотив своего заявления об увольнении

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Глава Херсонской ОГА Гордеев объяснил мотив своего заявления об увольнении

Глава Херсонской облгосадминистрации, бывший народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Андрей Гордеев объяснил мотив своего заявления об увольнении с должности.

"Я не хочу, чтобы последствия информкилерства против меня, повлияли на покой нашего государства, а вместе с тем и на покой Херсонщины", - написал А.Гордеев на странице в Facebook.

Он отметил, что сам обратился к президенту Украины Петру Порошенко с инициативой о своем увольнении.

По словам А.Гордеева, он сделал это, потому что не хочет, чтобы "сфабрикованный" против него негатив отразился на втором туре президентских выборов.

"У меня нет ни оснований, ни желания прятаться по должности ни от людей, ни от следствия. Я готов защищать и буду защищать свое честное имя", - отметил он.

Как сообщалось, исполнительный директор Центра противодействия коррупции (ЦПК) Дарья Каленюк по итогам встречи главы государства с представителями общественных организаций написала на странице в Facebook, что П.Порошенко в течение 7-8 дней уволит председателя Херсонской облгосадминистрации А.Гордеева с занимаемой должности.

Теги: #гордеев #херсонская_область #заявление #украина #мотив
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