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07:37 09.04.2019

США предупредили ЕС, что введут пошлины на европейские товары в качестве ответной меры на субсидии компании Airbus

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США предупредили ЕС, что введут пошлины на европейские товары в качестве ответной меры на субсидии компании Airbus

Офис торгового представителя США опубликовал предварительный список товаров европейского производства, экспорт которых в Соединенные Штаты будет облагаться повышенными пошлинами, если ЕС продолжит субсидировать компанию Airbus.

"Наша конечная цель - достижение соглашения с ЕС о прекращении всех не согласованных с ВТО субсидий на строительство крупных гражданских самолетов. Когда ЕС прекратит эти субсидии, дополнительные пошлины США, вводимые в качестве ответной меры, могут быть отменены", - говорится в распространенном заявлении торгового представителя США Роберта Лайтхайзера.

В заявлении отмечается, что введение дополнительных пошлин направлено на то, чтобы возместить ежегодный ущерб в $11 млрд, который несут США от субсидирования Евросоюзом компании Airbus. Неблагоприятное воздействие этих субсидий на США подтверждается выводами ВТО (Всемирная торговая организация).

Пошлины будут вводиться на товары Франции, Испании, Великобритании и Германии. Под них попадают крупные воздушные суда и комплектующие к ним, целый ряд продуктов питания, вино.

Окончательный список подлежащих обложению пошлинами товаров будет определен после рассмотрения его в арбитраже ВТО, выводы ожидаются летом текущего года.

Теги: #пошлины #сша #товары #ес
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