Фанаты ФК "Карпаты" разгромили три вагона в поезде Львов – Запорожье

Пассажиры поезда Львов-Запорожье, оказавшиеся болельщиками футбольного клуба "Карпаты", 6 апреля испортили оборудования четвертого, пятого и шестого вагонов поезда, говорится в сообщении АО "Укрзализныця".

"Теперь вагоны требуют существенного ремонта и поэтому временно выведены из обращения", - отмечают в компании.

В частности, в поезде № 120 Львов - Запорожье пассажиры разбили стекла в 12 окнах и тамбурах вагонов, выбросили из поезда 21 матрас, 25 подушек, 25 постельных комплектов, одно зимнее одеяло и три огнетушителя.

"Исходя из жалоб пассажиров и работников поездной бригады, виновниками беспорядков оказались 250 пассажиров - болельщиков ФК "Карпаты", которые сели в поезд на станции Львов", - отмечается в сообщении.

В "Укрзализныци" жалуются, что правоохранителей вызывали почти на каждую станцию по ходу следования поезда, но ни один из представителей Нацполиции, приезжавших на вызовы, не принял мер для урегулирования ситуации.

Учитывая произошедший инцидент "Укрзализныця" в очередной раз обращается к МВД с просьбой о сопровождении пассажирских поездов работниками полиции или Национальной гвардии для обеспечения соблюдения общественного порядка.