В МВД Украины призывают общественность в ходе второго тура выборов президента обратить внимание на "аномальные участки"

В Министерстве внутренних дел просят общественность и наблюдателей обратить внимание в ходе второго тура голосования на выборах президента Украины на так называемые "аномальные участки".

На брифинге в понедельник в Киеве советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко отметил, что МВД проводит серьезный анализ нарушений избирательного законодательства, допущенных во время голосования 31 марта, чтобы избежать их в ходе второго тура. В частности, советник министра подчеркнул: "Один из акцентов - это так называемые аномальные участки".

Он пояснил, что необязательно во всех случаях могло иметь место правонарушение, возможно, в какой-то местности влиятельный и авторитетный человек поддерживал какого-то определенного кандидата, поэтому и на том участке было больше поддержки этого кандидата. "Там же, где таких пояснений у нас нет, то мы, во-первых, обращаем внимание общественности, которая причастна к проведению избирательной кампании, чтобы они в свою очередь обратили внимание на подобные аномальные участки и провели свой анализ, возможно, чтобы и наблюдатели там более качественно работали, возможно, там (на аномальных участках - ИФ) есть признаки привлечения админресурса, фальсификаций или махинаций", - сказал И.Варченко.

С другой стороны, отметил советник министра, полиция усилит свое присутствие на таких участках. По его словам, речь идёт об около 30 участках в Донецкой области, по нескольку участков во Львовской и Одесской областях.

Он обратил внимание, что это существенно не повлияло на результаты волеизъявления украинцев. "Мы очень заинтересованы в том, чтобы поднимать планку этики избирательной кампании, законности процесса... Мы будем отрабатывать в усиленном режиме практически каждый из таких аномальных участков", - сказал И.Варченко.

В свою очередь советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк обратил внимание на усиление конфронтации в обществе по итогам проведения первого тура выборов главы государства и констатирует "рост уровня ненависти и агрессии в обществе". "Эта ситуация нас беспокоит... Мы просили бы всех, кто вовлечён в избирательную кампанию, соблюдать ..политическую этику... Противостояние, в первую очередь, вредит Украине", - сказал он.

И.Варченко также сообщил, что 1 апреля в полицию поступило 533 обращения о нарушениях избирательного законодательства, открыто 42 уголовных производства, составлено 29 административных протоколов.

"В отношении обоих кандидатов будет соблюдена политическая нейтральность со стороны МВД, права обоих кандидатов будет защищены", - заверил И.Варченко.