Подозреваемого в "деле Гандзюк" Мангера госпитализировали

Подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера госпитализировали из-за проблем с давлением, сообщает интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на пресс-секретаря Херсонского облсовета Галину Ляшевскую.

"Он в больнице. У него гипертонический криз", - цитирует издание слова Г.Ляшевской.

По ее словам, В.Мангер находится в реанимационном отделении в Херсонском областном кардиологическом диспансере с вечера пятницы, 5 апреля.

"Он чувствует себя стабильно", - добавила Г.Ляшевская.