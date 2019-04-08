События

14:23 08.04.2019

Подозреваемого в "деле Гандзюк" Мангера госпитализировали

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Подозреваемого в "деле Гандзюк" Мангера госпитализировали

Подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера госпитализировали из-за проблем с давлением, сообщает интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на пресс-секретаря Херсонского облсовета Галину Ляшевскую.

"Он в больнице. У него гипертонический криз", - цитирует издание слова Г.Ляшевской.

По ее словам, В.Мангер находится в реанимационном отделении в Херсонском областном кардиологическом диспансере с вечера пятницы, 5 апреля.

"Он чувствует себя стабильно", - добавила Г.Ляшевская.

Теги: #мангер #гандзюк #украина
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