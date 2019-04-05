Мангеру надели электронный браслет

Председателю Херсонского облсовета Владислава Мангера в пятницу надели электронный браслет, сообщает "Громадське ТВ" со ссылкой на спикера Национальной полиции Украины Ярослава Тракало.

"Электронный средство слежения надели сегодня после обеда в отделении полиции в Днепровском районе города Херсон", - сказал он в пятницу.

Я.Тракало отметил, что В.Мангер имеет право свободно передвигаться в пределах Херсона, а выезжать за город может только с разрешения следственного судьи.