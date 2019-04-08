События

09:51 08.04.2019

Авиакомпания American Airlines продлила запрет на использование Boeing-737 MAX на полтора месяца

1 мин читать
Авиакомпания American Airlines продлила запрет на использование Boeing-737 MAX на полтора месяца

Американская авиакомпания American Airlines объявила, что продлевает срок отказа от использования самолетов Boeing-737 MAX до 5 июня вместо планировавшегося ранее 24 апреля.

Авиакомпания в распространенном заявлении признала, что это решение может привести к сбоям полетов в соответствии с существующим расписанием, поскольку отмене подлежат примерно 90 рейсов в день.

В настоящее время в распоряжении American Airlines имеется 24 лайнера Boeing-737 MAX.

На прошлой неделе корпорация Boeing и Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщили, что для внесения изменений в программное обеспечение системы, которая регулирует угол полета самолета, потребуется дополнительное время, а, следовательно, запрет на полеты лайнеров семейства MAX также может быть продлен.

American Airlines сообщила, что заранее отменяет рейсы на проблемных самолетах, чтобы "обеспечить себе возможности предоставления клиентам наиболее удобного сервиса, включая перебронирование рейсов".

Использование самолетов этого семейства запрещено повсеместно в США и в большинстве стран мира после двух авиакатастроф - в Индонезии и Эфиопии.

В конце октября 2018 года Boeing-737 MAX 8 индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли все 189 человек, находившиеся на борту.

Boeing-737 MАX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение 10 марта текущего года, авиакатастрофа унесла жизни 157 человек.

Теги: #boeing_737_max #boeing #american_airlines
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:56 04.04.2019
МАУ ужмет летнее расписание из-за задержки поставок Boeing 737 MAX

МАУ ужмет летнее расписание из-за задержки поставок Boeing 737 MAX

13:10 04.04.2019
Пилоты разбившегося "Боинга" Ethiopian Airlines действовали в соответствии с инструкцией

Пилоты разбившегося "Боинга" Ethiopian Airlines действовали в соответствии с инструкцией

10:39 29.03.2019
Евросоюз приветствовал решение ВТО в споре о субсидиях Boeing

Евросоюз приветствовал решение ВТО в споре о субсидиях Boeing

09:36 28.03.2019
Boeing обещает сделать все возможное, чтобы избежать авиакатастроф в будущем

Boeing обещает сделать все возможное, чтобы избежать авиакатастроф в будущем

22:20 26.03.2019
В Boeing протестировали самолеты 737 MAX с обновленной системой MCAS

В Boeing протестировали самолеты 737 MAX с обновленной системой MCAS

09:33 21.03.2019
Канада и Европа самостоятельно проверят самолеты Boeing-737 Max, прежде чем вновь допустить их к полетам

Канада и Европа самостоятельно проверят самолеты Boeing-737 Max, прежде чем вновь допустить их к полетам

09:30 21.03.2019
После обновления ПО для Boeing-737 Max пилотам потребуется переподготовка

После обновления ПО для Boeing-737 Max пилотам потребуется переподготовка

08:22 21.03.2019
Канада и Европа самостоятельно проверят самолеты Boeing 737 Max прежде чем вновь допустить их к полетам

Канада и Европа самостоятельно проверят самолеты Boeing 737 Max прежде чем вновь допустить их к полетам

17:24 14.03.2019
Франция получила "черные ящики" разбившегося в Эфиопии самолета Boeing-737 MAX

Франция получила "черные ящики" разбившегося в Эфиопии самолета Boeing-737 MAX

11:05 14.03.2019
Страховая "Евразия" выплатит более $2 млн по факту крушения Boeing 737 МАХ в Эфиопии

Страховая "Евразия" выплатит более $2 млн по факту крушения Boeing 737 МАХ в Эфиопии

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным, потому что идет война с Россией, но жертвовать территориями и людьми не будет никогда

Боевики обстреляли Золотое-4 в Луганской области

За минувшие сутки боевики 14 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, погибли двое военных

ЦИК приняла все уточненные протоколы и 7 апреля окончательно объявит официальные результаты первого тура выборов президента Украины

Порошенко поддержал необходимость перезагрузки НАПК и САП, а также ограничение функций правоохранительных органов

ПОСЛЕДНЕЕ

За использование пиротехники болельщиками "Шахтера" и "Динамо" на стадионе в Харькове составлено 13 админпротоколов и открыты 2 производства

Спасатели локализовали масштабный пожар на СТО в Харькове

Крупная демонстрация против роста платы за жилье прошла в Берлине

Активность "желтых жилетов" во Франции снижается, свидетельствует статистика МВД

США признают иранский КСИР террористической организацией – СМИ

Спасатели ликвидировали пожар на территории частной усадьбы - ГСЧС

Боевики НВФ 10 раз открывали огонь по позициям ВСУ, ранен один украинский военный – штаб ООС

Помпео потребовал от ливийского маршала прекратить наступление на столицу Ливии

Украинец скрытно пытался ввезти в Польшу 25 килограммов янтаря - Госпогранслужба

Спасатели обезвредили мины времен Второй мировой войны, найденные неподалеку от харьковской окружной

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА