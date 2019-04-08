Авиакомпания American Airlines продлила запрет на использование Boeing-737 MAX на полтора месяца

Американская авиакомпания American Airlines объявила, что продлевает срок отказа от использования самолетов Boeing-737 MAX до 5 июня вместо планировавшегося ранее 24 апреля.

Авиакомпания в распространенном заявлении признала, что это решение может привести к сбоям полетов в соответствии с существующим расписанием, поскольку отмене подлежат примерно 90 рейсов в день.

В настоящее время в распоряжении American Airlines имеется 24 лайнера Boeing-737 MAX.

На прошлой неделе корпорация Boeing и Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщили, что для внесения изменений в программное обеспечение системы, которая регулирует угол полета самолета, потребуется дополнительное время, а, следовательно, запрет на полеты лайнеров семейства MAX также может быть продлен.

American Airlines сообщила, что заранее отменяет рейсы на проблемных самолетах, чтобы "обеспечить себе возможности предоставления клиентам наиболее удобного сервиса, включая перебронирование рейсов".

Использование самолетов этого семейства запрещено повсеместно в США и в большинстве стран мира после двух авиакатастроф - в Индонезии и Эфиопии.

В конце октября 2018 года Boeing-737 MAX 8 индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли все 189 человек, находившиеся на борту.

Boeing-737 MАX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение 10 марта текущего года, авиакатастрофа унесла жизни 157 человек.