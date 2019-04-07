События

22:03 07.04.2019

Россия нарушила международное право, поэтому Вена поддерживает санкции против Москвы - глава МИД Австрии

1 мин читать
Россия нарушила международное право, поэтому Вена поддерживает санкции против Москвы - глава МИД Австрии

Австрия поддерживает санкции, введенные ЕС против России, так как, она нарушила международное право, заявила в воскресенье глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

"Санкции были введены в 2014 году, с тех пор постоянно продлевались и недавно были продлены на полгода. Мы никогда из них не выходили. Потому что мы уважаем международное право. Аннексия (Крыма - ИФ) - это нарушение международного права", - сказала К.Кнайсль в эфире телеканала "О-Эр-Эф2".

Теги: #австрия #россия #санкции #мид
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:44 06.04.2019
Боевики 7 раз обстреливали украинских военных на Донбассе в субботу

Боевики 7 раз обстреливали украинских военных на Донбассе в субботу

18:43 06.04.2019
G7 обеспокоена присутствием российских военных в Венесуэле

G7 обеспокоена присутствием российских военных в Венесуэле

18:12 06.04.2019
В G7 обещают противостоять действиям РФ в киберпространстве и усилить контрразведку

В G7 обещают противостоять действиям РФ в киберпространстве и усилить контрразведку

18:02 06.04.2019
В G7 призвали Россию отпустить украинских моряков, готовы при необходимости вводить новые санкции

В G7 призвали Россию отпустить украинских моряков, готовы при необходимости вводить новые санкции

17:24 06.04.2019
Глава МИД Германии ратует за сохранение "нормандского формата" для урегулирования ситуации на Донбассе

Глава МИД Германии ратует за сохранение "нормандского формата" для урегулирования ситуации на Донбассе

04:16 06.04.2019
Новые санкции Соединенных Штатов нацелены против попыток Кубы оказать помощь режиму Мадуро - министр финансов США

Новые санкции Соединенных Штатов нацелены против попыток Кубы оказать помощь режиму Мадуро - министр финансов США

19:09 05.04.2019
Украинская сторона проиграла спор России в ВТО, поскольку не прислушивалась к МИД по стратегии и тактике, считает Климкин

Украинская сторона проиграла спор России в ВТО, поскольку не прислушивалась к МИД по стратегии и тактике, считает Климкин

18:53 05.04.2019
Решение по транзиту повлияет на другие споры Украины и РФ в ВТО

Решение по транзиту повлияет на другие споры Украины и РФ в ВТО

18:18 05.04.2019
Волкер: Кто бы ни стал президентом Украины, он будет и далее проходить тестирование инструментами гибридной войны РФ

Волкер: Кто бы ни стал президентом Украины, он будет и далее проходить тестирование инструментами гибридной войны РФ

18:18 05.04.2019
Двое бойцов ВСУ ранены с начала суток на Донбассе вражескими снайперами

Двое бойцов ВСУ ранены с начала суток на Донбассе вражескими снайперами

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным, потому что идет война с Россией, но жертвовать территориями и людьми не будет никогда

Боевики обстреляли Золотое-4 в Луганской области

За минувшие сутки боевики 14 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, погибли двое военных

ЦИК приняла все уточненные протоколы и 7 апреля окончательно объявит официальные результаты первого тура выборов президента Украины

Порошенко поддержал необходимость перезагрузки НАПК и САП, а также ограничение функций правоохранительных органов

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский: Запад считает, что с новым президентом у них появится гарантия для ведения бизнеса и инвестиций в Украину

Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным, потому что идет война с Россией, но жертвовать территориями и людьми не будет никогда

Порошенко намерен пройти тесты в WADA в рамках избирательной кампании по выборам президента Украины

Зеленский: курс в ЕС никто менять не собирается, для вступления в НАТО нужно объяснить каждому украинцу, что это такое, и провести референдум

Пожар на территории Межреченского регионального ландшафтного парка локализован - ГСЧС

Порошенко обещает существенно изменить состав своей команды в случае победы на выборах президента

На территории Межреченского регионального ландшафтного парка горит 40 гектаров леса, к тушению привлекли авиацию

Боевики НВФ 8 раз открывали огонь по позициям ВСУ, ранен один украинский военный – штаб ООС

США вывели свои войска из Ливии из-за осложнения ситуации в стране

В начале недели в Украине будет тепло, но местами возможны дожди

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА