Россия нарушила международное право, поэтому Вена поддерживает санкции против Москвы - глава МИД Австрии

Австрия поддерживает санкции, введенные ЕС против России, так как, она нарушила международное право, заявила в воскресенье глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

"Санкции были введены в 2014 году, с тех пор постоянно продлевались и недавно были продлены на полгода. Мы никогда из них не выходили. Потому что мы уважаем международное право. Аннексия (Крыма - ИФ) - это нарушение международного права", - сказала К.Кнайсль в эфире телеканала "О-Эр-Эф2".