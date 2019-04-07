Пожар на территории Межреченского регионального ландшафтного парка локализован - ГСЧС

Пожар на территории Межреченского регионального ландшафтного парка возле с. Тужар, Козелецкого района, Черниговской области, локализован, сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, информация о возгорании камыша на площади около 16,5 гектаров поступила в 16:00.

"В 19:50 работа авиации по тушению пожара в Междуреченский региональном ландшафтном парке завершена. Всего осуществлен 21 сброс (50 тонн воды). В 19:55 возгорание камыша (13,5 га) и пожар лесной подстилки (40 га) на территории Межреченского регионального ландшафтного парка локализовано", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в воскресенье вечером.

Как отмечается, к тушению привлечены 90 человек и 12 единиц техники, была задействована авиация ГСЧС.