События

05:37 07.04.2019

В Киеве осудили мошенников, которые выманили 2,7 млн гривен через "обменники"

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В Киеве к 7 и 5 годам лишения свободы осудили двоих мошенников, которые через фиктивные пункты обмена валют выманили около 2,7 млн грн, сообщила пресс-служба Киевской прокуратуры в Facebook.

По информации прокуратуры, злоумышленники брали в аренду помещения, которые имели запасной выход, обустраивали их под пункты обмена валют, после чего размещали в интернете объявления о покупке и продаже иностранной валюты по завышенному курсу.

"Получив от клиента деньги, "кассир", согласно распределенной роли, с помощью кнопки магнитных замков блокировал входную дверь, тем самым лишив пострадавших возможности выйти из помещения. А сам в это время скрывался с места совершения преступления вместе с деньгами", - отметили в пресс-службе.

Так, двое злоумышленников в период с июля по август 2017 года завладели денежными средствами потерпевших в размере около 2,7 млн. грн.

Как отмечается, Дарницкий райсуд г.Киева признал обоих обвиняемых виновными в этих преступлениях и назначил одному из них наказание в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества, другому - в виде 5 лет лишения свободы. После провозглашения приговора указанных лиц под стражу в зале суда.

Теги: #киев #мошенничество #украина #осуждение
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