Парубий принял участие в открытии 140-й ассамблеи Межпарламентского Союза в Катаре

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий принял участие в открытии 140-й Ассамблеи Межпарламентского Союза, которая происходит в столице Катара - Дохе, сообщила пресс-служба аппарата Верховной Рады.

"В работе 140-й Ассамблеи Межпарламентского союза принимают участие делегации от 163 стран во главе с 60 головами и 40 вице-спикерами и в составе 2200 членов парламентов мира. Украинская делегация предлагает для принятия на Ассамблее свою резолюцию о недопустимости наемничества, как средства подрыва мира и нарушения прав человека", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в начале церемонии А.Парубия поздравил Эмир Государства Катар шейх Тамим бин Хамад Аль Тани. В украинской делегации во главе с А.Парубием также принимают участие четверо народных депутатов Украины.

Межпарламентский союз (Inter-Parliamentary Union, IPU) - международная организация, созданная в 1889 году Фредериком Пасси (Франция) и Рандал Кример (Великобритания). Это был первый постоянный форум для политических многосторонних переговоров. Членами Межпарламентского союза являются национальные парламенты 163 стран мира вместе с 10 региональными парламентскими ассамблеями, которые являются ассоциированными членами. Межпарламентский союз - старейшая межпарламентская международная организация, которая отмечает в 2019 году 130 лет.

Как сообщалось, во время встречи в Киеве А.Парубия с послом Катара Гади Насером Мансуром Халиль Аль-Гаджари стороны обсудили перспективу подписания соглашения о сотрудничестве между украинским парламентом и консультативным советом Государства Катар.