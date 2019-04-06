События

23:57 06.04.2019

Парубий принял участие в открытии 140-й ассамблеи Межпарламентского Союза в Катаре

1 мин читать
Парубий принял участие в открытии 140-й ассамблеи Межпарламентского Союза в Катаре

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий принял участие в открытии 140-й Ассамблеи Межпарламентского Союза, которая происходит в столице Катара - Дохе, сообщила пресс-служба аппарата Верховной Рады.

"В работе 140-й Ассамблеи Межпарламентского союза принимают участие делегации от 163 стран во главе с 60 головами и 40 вице-спикерами и в составе 2200 членов парламентов мира. Украинская делегация предлагает для принятия на Ассамблее свою резолюцию о недопустимости наемничества, как средства подрыва мира и нарушения прав человека", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в начале церемонии А.Парубия поздравил Эмир Государства Катар шейх Тамим бин Хамад Аль Тани. В украинской делегации во главе с А.Парубием также принимают участие четверо народных депутатов Украины.

Межпарламентский союз (Inter-Parliamentary Union, IPU) - международная организация, созданная в 1889 году Фредериком Пасси (Франция) и Рандал Кример (Великобритания). Это был первый постоянный форум для политических многосторонних переговоров. Членами Межпарламентского союза являются национальные парламенты 163 стран мира вместе с 10 региональными парламентскими ассамблеями, которые являются ассоциированными членами. Межпарламентский союз - старейшая межпарламентская международная организация, которая отмечает в 2019 году 130 лет.

Как сообщалось, во время встречи в Киеве А.Парубия с послом Катара Гади Насером Мансуром Халиль Аль-Гаджари стороны обсудили перспективу подписания соглашения о сотрудничестве между украинским парламентом и консультативным советом Государства Катар.

 

Теги: #парубий #украина #катар #ассамблея
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:16 06.04.2019
Порошенко в течение недели уволит главу Херсонской ОГА Гордеева

Порошенко в течение недели уволит главу Херсонской ОГА Гордеева

22:54 06.04.2019
Глава Херсонской ОГА по "делу Гандзюк" подал в отставку

Глава Херсонской ОГА по "делу Гандзюк" подал в отставку

22:44 06.04.2019
Гриценко встретился с Зеленским и ожидает представления его команды, чтобы определиться с возможностью голосовать за него во втором туре

Гриценко встретился с Зеленским и ожидает представления его команды, чтобы определиться с возможностью голосовать за него во втором туре

22:17 06.04.2019
В Киеве полиция перешла на усиленное патрулирование

В Киеве полиция перешла на усиленное патрулирование

21:42 06.04.2019
ЦИК приняла все уточненные протоколы и 7 апреля окончательно объявит официальные результаты первого тура выборов президента Украины

ЦИК приняла все уточненные протоколы и 7 апреля окончательно объявит официальные результаты первого тура выборов президента Украины

21:27 06.04.2019
Порошенко поддержал необходимость перезагрузки НАПК и САП, а также ограничение функций правоохранительных органов

Порошенко поддержал необходимость перезагрузки НАПК и САП, а также ограничение функций правоохранительных органов

20:23 06.04.2019
Порошенко уволил Куйбиду с должности президента Национальной академии госуправления и назначил временно исполняющего обязанности

Порошенко уволил Куйбиду с должности президента Национальной академии госуправления и назначил временно исполняющего обязанности

20:03 06.04.2019
Боевики не допустили к украинским заложникам в Луганске координатора ОБСЕ Фриша

Боевики не допустили к украинским заложникам в Луганске координатора ОБСЕ Фриша

19:29 06.04.2019
Порошенко: Я сделал выводы после первого тура выборов

Порошенко: Я сделал выводы после первого тура выборов

18:44 06.04.2019
Боевики 7 раз обстреливали украинских военных на Донбассе в субботу

Боевики 7 раз обстреливали украинских военных на Донбассе в субботу

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ЦИК приняла все уточненные протоколы и 7 апреля окончательно объявит официальные результаты первого тура выборов президента Украины

Порошенко поддержал необходимость перезагрузки НАПК и САП, а также ограничение функций правоохранительных органов

Порошенко уволил Куйбиду с должности президента Национальной академии госуправления и назначил временно исполняющего обязанности

Боевики не допустили к украинским заложникам в Луганске координатора ОБСЕ Фриша

Боевики 7 раз обстреливали украинских военных на Донбассе в субботу

ПОСЛЕДНЕЕ

Гражданин Турции в аэропорту "Борисполь" намеревался улететь в Лондон, выдавая себя за киприота

Армия Хафтара взяла под контроль аэропорт Триполи

Во Франции проходит очередная акция "желтых жилетов"

Нетрезвый житель Харьковской области "заминировал" мост

Уроженцы неподконтрольного Енакиево на катере перемещали в Украину контрафактные сигареты

США признают иранский КСИР террористической организацией

Антиукраинскому Интернет-агитатору из Одесской области сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины

Хмельницкие полицейские выдворили из Украины криминального авторитета по прозвищу "Молдаван"

В Украину в воскресенье придет теплый воздух, на западе е севере местами небольшой дождь

Несовершеннолетний водитель насмерть сбил двух девушек в Киевской области и скрылся с места ДТП

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА