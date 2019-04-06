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15:57 06.04.2019

Во Франции проходит очередная акция "желтых жилетов"

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Во Франции проходит очередная акция "желтых жилетов"

Участники движения "желтые жилеты" вышли на улицы французских городов в субботу, они проводят 21-ю еженедельную демонстрацию подряд, сообщает агентство Associated Press.

По его данным, сотни участников акции собрались в Париже в районе Площади Республики. Во французской столице запланированы две акции протестов, одна из которых называется: "За налоговую, социальную и экологическую справедливость".

Также демонстрация "желтых жилетов" проходит в Руане, столице Нормандии.

Первые масштабные акции протеста начали проходить во Франции в середине ноября 2018 года, они были направлены против повышения цен на топливо. Акции организовывались движением "желтых жилетов", основную часть которого составляли недовольные автомобилисты. Протестующие надевали светоотражающие жилеты желтого цвета, которые хранятся в машинах у всех шоферов.

Основной целью акций был протест против планов по повышению налога на бензин, однако со временем перечень претензий протестующих значительно расширился.

Движение не связано с какой бы то ни было политической партией, не координируется с профсоюзами. У него нет четкой иерархии: многие указания демонстранты получают от единомышленников через соцсети.

Пик протестного движения во Франции пришелся на 1 декабря 2018 года, когда участие в демонстрациях приняли сотни тысяч человек. В Париже произошли масштабные беспорядки.

После серии беспорядков власти страны пошли на уступки. Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о решении не повышать налог на горючее. Кроме того, он сообщил о ряде социально-экономических мер, направленных на самые незащищенные слои населения. В частности, было решено повысить на 100 евро ежемесячный минимальный размер оплаты труда.

"Желтые жилеты" в большинстве своем остались недовольны этими мерами и продолжили по субботам выходить на улицы в знак протеста, однако акции стали уже менее массовыми.

Теги: #франция #желтые_жилеты
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