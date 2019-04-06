События

06:13 06.04.2019

Силы Хафтара захватили аэропорт в пригороде Триполи

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Силы Хафтара захватили аэропорт в пригороде Триполи

Ливийская национальная армия, возглавляемая фельдмаршалом Халифой Хафтаром, в пятницу взяла под контроль бывший аэропорт города Триполи в пригороде ливийской столицы, сообщает издание "Аш-Шарк аль-Аусат" со ссылкой на представителей сил Хафтара.

По данным газеты, силы Х.Хафтара находятся в 20 км от Триполи.

Политический кризис в Ливии продолжается с 2011 года - после гибели Муаммара Каддафи.

В настоящее время в Ливии сохраняется двоевластие: на востоке страны в городе Тобрук находится парламент, а на западе в столице Триполи базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством Файеза Сараджа.

Власти на востоке страны действуют независимо от Триполи, опираясь на национальную армию во главе с маршалом Х.Хафтаром.

Командующий ливийской национальной армией Х.Хафтар накануне объявил о начале наступления на Триполи.

Теги: #ливия #хафтар #захват #аэропорт
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