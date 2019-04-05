Замминистра юстиции подал свою кандидатуру на конкурс на должность главы Госналоговой службы

Заместитель министра юстиции по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов подал свою кандидатуру на должность главы Государственной налоговой службы.

"Макс идет на таможенную, я - на налоговую", - написал С.Петухов в соцсети Facebook, имея в виду первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова, подавшего свою кандидатуру на конкурс в Гостаможенную службу.

Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы принимает документы на конкурсы на замещение должностей руководителей таможенной и налоговой служб до 16 часов 5 апреля.

Как сообщалось, первый этап конкурсов на глав новых служб назначен на 16 апреля.