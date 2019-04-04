Зеленский на дебатах хочет услышать людей и ответить на их вопросы – советник

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский хочет на дебатах услышать вопросы украинских граждан и ответить на волнующие их вопросы, отмечает его советник, экс-член Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Руслан Рябошапка.

"Владимиру (Зеленскому – ИФ) не о чем говорить с Петром Алексеевичем (Порошенко – ИФ). Петр Алексеевич сказал все и тот, кто хотел бы оценить качество этих дел, мог бы взять его программу 2014 года и посмотреть, насколько мало из этой программы было выполнено. Но есть общественный запрос, требования людей, и Владимир реагирует на то, чего хотят люди. Он хочет услышать людей, что им болит больше всего, и дать ответы на эти вопросы, и подтвердить в очередной раз, что он не боится этих дебатов", - сказал он в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" в четверг вечером.