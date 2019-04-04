Дело о харьковском ДТП, в котором погибли шесть человек, возвращено в райсуд для ознакомления Зайцевой с материалами

Дело о ДТП, которое произошло в центре Харькова в октябре 2017 года и в результате которого погибло шесть человек, возвращено из Харьковского апелляционного суда в суд первой инстанции для ознакомления обвиняемой Елены Зайцевой с материалами уголовного производства.

"При проверке апелляционных жалоб судьей были установлены обстоятельства, которые препятствуют открытию апелляционного производства... Судьей Харьковского апелляционного суда Владимиром Протасовым принято решение о возвращении материалов уголовного производства в отношении Елены Зайцевой и Геннадия Дронова в Киевский районный суд города Харькова для выполнения требований закона в части обеспечения права участников на ознакомление с материалами дела", - сообщает пресс-служба Харьковского апелляционного суда.

В информации отмечается, что после оглашения приговора судьей Киевского райсуда Виктором Попрасом Е.Зайцева подала заявление об ознакомлении с материалами уголовного производства. Как установлено судом апелляционной инстанции, сейчас она ознакомилась только с первым из 13-ти томов.

Как сообщалось, дело поступило в производство Харьковского апелляционного суда 1 апреля. Апелляционные жалобы на приговор Киевского райсуда Харькова были подали Е.Зайцева и ее адвокат Юлия Плетнева, а также второй обвиняемый Геннадий Дронов и его адвокат Сергей Перепелица.

Вечером 18 октября 2017 года на перекрестке ул.Сумская и переулка Мечникова в Харькове автомобиль Lexus RX под управлением 20-летней Елены Зайцевой, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Touareg под управлением Г.Дронова. В результате столкновения Lexus вылетел на тротуар и совершил наезд на 11 пешеходов, 5 из которых погибли на месте (4 девушки и молодой человек). Еще одна девушка умерла от полученных травм в больнице утром 26 октября. Кроме того, в результате ДТП пострадала пассажирка Lexus. По факту ДТП было начато уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, в результате которого погибли несколько человек) УК Украины.

20 октября 2017 года Киевский райсуд Харькова арестовал Е.Зайцеву на 60 дней без возможности внесения залога.

8 ноября 2017 года Киевский райсуд Харькова взял под стражу Г.Дронова.

2 февраля 2018 года обвинительный акт в отношении Е.Зайцевой и Г.Дронова поступил в Киевский райсуд Харькова.

В ходе дебатов гособвинение потребовало признать Е.Зайцеву и Г.Дронова виновными по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, в результате которого погибли несколько человек) УК Украины и назначить каждому наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года, а гражданские иски потерпевших удовлетворить в полном объеме. Защита Г.Дронова потребовала признать его невиновным в связи с недоказанностью состава преступления. Е.Зайцева заявила, что готова нести любое наказание, которое назначит суд. Ее защита просила суд при назначении наказания Е.Зайцевой учесть смягчающие обстоятельства (раскаяние и добровольное возмещение ущерба).

Материалы в отношении автошколы, где училась Е.Зайцева, были выделены в отдельное производство по ст. 367 (служебная халатность) УК Украины.

26 февраля 2019 года Киевский райсуд Харькова признал Г.Дронова и Е.Зайцеву виновными и приговорил обоих к максимальным срокам лишения свободы, предусмотренным статьей (по 10 лет) и лишению права управлять транспортными средствами на 3 года.