События

17:52 04.04.2019

Дело о харьковском ДТП, в котором погибли шесть человек, возвращено в райсуд для ознакомления Зайцевой с материалами

3 мин читать
Дело о харьковском ДТП, в котором погибли шесть человек, возвращено в райсуд для ознакомления Зайцевой с материалами

Дело о ДТП, которое произошло в центре Харькова в октябре 2017 года и в результате которого погибло шесть человек, возвращено из Харьковского апелляционного суда в суд первой инстанции для ознакомления обвиняемой Елены Зайцевой с материалами уголовного производства.

"При проверке апелляционных жалоб судьей были установлены обстоятельства, которые препятствуют открытию апелляционного производства... Судьей Харьковского апелляционного суда Владимиром Протасовым принято решение о возвращении материалов уголовного производства в отношении Елены Зайцевой и Геннадия Дронова в Киевский районный суд города Харькова для выполнения требований закона в части обеспечения права участников на ознакомление с материалами дела", - сообщает пресс-служба Харьковского апелляционного суда.

В информации отмечается, что после оглашения приговора судьей Киевского райсуда Виктором Попрасом Е.Зайцева подала заявление об ознакомлении с материалами уголовного производства. Как установлено судом апелляционной инстанции, сейчас она ознакомилась только с первым из 13-ти томов.

Как сообщалось, дело поступило в производство Харьковского апелляционного суда 1 апреля. Апелляционные жалобы на приговор Киевского райсуда Харькова были подали Е.Зайцева и ее адвокат Юлия Плетнева, а также второй обвиняемый Геннадий Дронов и его адвокат Сергей Перепелица.

Вечером 18 октября 2017 года на перекрестке ул.Сумская и переулка Мечникова в Харькове автомобиль Lexus RX под управлением 20-летней Елены Зайцевой, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Touareg под управлением Г.Дронова. В результате столкновения Lexus вылетел на тротуар и совершил наезд на 11 пешеходов, 5 из которых погибли на месте (4 девушки и молодой человек). Еще одна девушка умерла от полученных травм в больнице утром 26 октября. Кроме того, в результате ДТП пострадала пассажирка Lexus. По факту ДТП было начато уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, в результате которого погибли несколько человек) УК Украины.

20 октября 2017 года Киевский райсуд Харькова арестовал Е.Зайцеву на 60 дней без возможности внесения залога.

8 ноября 2017 года Киевский райсуд Харькова взял под стражу Г.Дронова.

2 февраля 2018 года обвинительный акт в отношении Е.Зайцевой и Г.Дронова поступил в Киевский райсуд Харькова.

В ходе дебатов гособвинение потребовало признать Е.Зайцеву и Г.Дронова виновными по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, в результате которого погибли несколько человек) УК Украины и назначить каждому наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года, а гражданские иски потерпевших удовлетворить в полном объеме. Защита Г.Дронова потребовала признать его невиновным в связи с недоказанностью состава преступления. Е.Зайцева заявила, что готова нести любое наказание, которое назначит суд. Ее защита просила суд при назначении наказания Е.Зайцевой учесть смягчающие обстоятельства (раскаяние и добровольное возмещение ущерба).

Материалы в отношении автошколы, где училась Е.Зайцева, были выделены в отдельное производство по ст. 367 (служебная халатность) УК Украины.

26 февраля 2019 года Киевский райсуд Харькова признал Г.Дронова и Е.Зайцеву виновными и приговорил обоих к максимальным срокам лишения свободы, предусмотренным статьей (по 10 лет) и лишению права управлять транспортными средствами на 3 года.

Теги: #зайцева #дтп #украина #суд #харьков
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:48 04.04.2019
Зеленский предложил Тимошенко быть гарантом честных правил дебатов с Порошенко – ждет ответа в течение 24 часов

Зеленский предложил Тимошенко быть гарантом честных правил дебатов с Порошенко – ждет ответа в течение 24 часов

18:21 04.04.2019
В штабе Зеленского пригласили Порошенко в 8.00 пятницы сдать анализы в лаборатории "Eurolab", а не на НСК "Олимпийский"

В штабе Зеленского пригласили Порошенко в 8.00 пятницы сдать анализы в лаборатории "Eurolab", а не на НСК "Олимпийский"

18:00 04.04.2019
Тимошенко: 2,5 млн голосов мало для победы, но достаточно для работы во имя свободной и счастливой Украины

Тимошенко: 2,5 млн голосов мало для победы, но достаточно для работы во имя свободной и счастливой Украины

17:56 04.04.2019
МАУ ужмет летнее расписание из-за задержки поставок Boeing 737 MAX

МАУ ужмет летнее расписание из-за задержки поставок Boeing 737 MAX

17:49 04.04.2019
АМКУ оштрафовал 22 компании на 869 млн грн за нарушения в тендерах на закупку питания для Минобороны

АМКУ оштрафовал 22 компании на 869 млн грн за нарушения в тендерах на закупку питания для Минобороны

17:31 04.04.2019
В штабе Зеленского просят расценивать как провокации комплименты их кандидату от "токсичных" людей

В штабе Зеленского просят расценивать как провокации комплименты их кандидату от "токсичных" людей

17:26 04.04.2019
У Зеленского пока не говорят, пойдет ли он на дебаты 19 апреля, в штабе Порошенко отмечают, что их кандидат намерен в них участвовать

У Зеленского пока не говорят, пойдет ли он на дебаты 19 апреля, в штабе Порошенко отмечают, что их кандидат намерен в них участвовать

17:05 04.04.2019
В штабе Порошенко считают, что нельзя ставить условия для проведения дебатов

В штабе Порошенко считают, что нельзя ставить условия для проведения дебатов

16:52 04.04.2019
В аптеках погасили более 12% е-рецептов – компания Helsi

В аптеках погасили более 12% е-рецептов – компания Helsi

16:30 04.04.2019
Порошенко готов оплатить половину расходов на проведение дебатов на "Олимпийском"

Порошенко готов оплатить половину расходов на проведение дебатов на "Олимпийском"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НОТУ готово провести дебаты на стадионе, если этот вопрос урегулирует ЦИК

УПЦ (МП) призывает патриарха Варфоломея отозвать Томос об автокефалии ПЦУ

Во второй тур выборов президента Украины выходят Зеленский (30,24%) и Порошенко (15,95%)

Нардеп Ионова считает, что Порошенко не будет участвовать в дебатах с Зеленским на НСК "Олимпийском"

Зеленский заявил, что готов к дебатам с Порошенко и поставил ряд условий

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве продолжена работа пилотного проекта "Bike Sharing"

Киевсовет поддержал переименование улицы в Печерском районе в честь американского сенатора Джона Маккейна

Офисные помещения и магазины на площади 800 кв м горят в Дарницком районе Киева

"Спецтехноэкспорт" обеспечил поставку очередной партии американских парашютных систем Airborne Systems для ДШВ ВСУ

В Львовской области мужчина похитил из фургона кондитерские изделия

Десятки тысяч домов остались без электричества после сильного снегопада в Альпах

В Харьковской области ранивший полицейского вор-рецидивист приговорен к 11 годам тюрьмы

Пилоты разбившегося "Боинга" Ethiopian Airlines действовали в соответствии с инструкцией

Митрополит Епифаний поздравил НАТО с 70-летним юбилеем: только вместе мы можем защитить свободу от зла

В Украине в ближайшие сутки потеплеет, дожди не ожидаются

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА