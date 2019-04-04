В Львовской области мужчина похитил из фургона кондитерские изделия

В г.Червонограде Львовской области полицейские задержали мужчину, который ночью похитил из припаркованного на улице грузового автомобиля кондитерские изделия и другие продукты питания

Как сообщает в четверг отдел коммуникации полиции Львовской области, накануне, 3 апреля, в полицию обратился 50-летний местный житель, который сообщил, что ночью из грузовика Mercedes, оставленного за ул.Богдана Хмельницкого в Червонограде, были похищены кондитерские изделия.

Как установили правоохранители, злоумышленник проник в фургон, повредив дверь, и похитил из фургона кондитерские изделия и другие продукты питания.

Установлено, что к совершению преступления причастен 25-летний житель одного из сел Радеховского района, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражи. Полицейские изъяли у него вещественные доказательства.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до 3-х лет лишения свободы.