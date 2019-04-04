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11:54 04.04.2019

На Донбассе с начала конфликта более 1 тыс. гражданских пострадали от мин и взрывоопасных предметов

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На Донбассе с начала конфликта более 1 тыс. гражданских пострадали от мин и взрывоопасных предметов

Более 1 тыс. гражданских, в том числе более чем 160 детей, пострадали от мин и взрывоопасных предметов на Донбассе с начала конфликта, сообщила координатор системы Организации Объединенных Наций - координатор по гуманитарным вопросам в Украине Оснат Лубрани.

"К сожалению, с апреля 2014 года более 1 тыс. гражданских пострадали, получили ранения или были убиты в результате инцидента с минами или взрывоопасными предметами. В том числе более чем 160 детей", - сказала она, выступая по случаю Международного дня противоминной деятельности в четверг в Киеве.

О.Лубрани также отметила, что помимо физических увечий существуют также социально-экономические и психологические последствия чрезвычайно заминированных территорий на Донбассе.

"Это также препятствует доступу к обычной инфраструктуре: рынкам, школам и т.д. Люди также не могут заниматься с/х работами, рыбалкой или другим", - добавила представитель ООН.

О.Лубрани призвала предпринять больше необходимых мер по очистке территорий от мин, оказанию помощи пострадавшим, информированию об опасности мин и взрывоопасных предметов.

В свою очередь посол Великобритании в Украине Джудит Гоф подчеркнула, что Украина является одной из наиболее заминированных стран мира.

"С прошлого года поддержка со стороны правительства Великобритании помогла группам "The Halo Trust" по разминированию очистить более 2,5 млн кв. м земли, защитить население и провести образовательные программы для более 20 тыс. людей, изъять более 800 взрывоопасных предметов", - рассказала посол.

Она также отметила, что точный объём заминирования территорий на Донбассе не установлен.

Теги: #оос #взрыв #жертвы #донбасс #оон #украина
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