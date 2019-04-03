Кабмин распределил 1 млрд грн на интернетизацию и компьютеризацию украинских школ

Кабинет министров Украины распределил 1 млрд грн на интернетизацию и компьютеризацию школ.

"700 млн грн будет направлено на обеспечение доступа к Интернету, а еще 300 млн грн - на закупку компьютеров", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства образования и науки со ссылкой на решение правительства.

Согласно сообщению, на данный момент на Закарпатье 12,1% не имеют доступа к Интернету, в Житомирской области - 19,3%, а в половине украинских школ скорость Интернет-подключения составляет менее 10 Мбит/с.

"Это означает, что там невозможно использовать Интернет для работы с каким-либо образовательным контентом. Поэтому наша задача - провести Интернет в те заведения, где доступа вообще нет, а также обеспечить скорость подключения для других заведений не менее 30 Мбит/с, а для опорных учреждений и крупных школ - до 100 Мбит/с, так как именно эта скорость может позволить работать с нормальными Интернет-ресурсами", - добавили в Минобразования.

Планируется также обеспечить школы оборудованием в соотношении хотя бы 1 компьютер на 10 учащихся, так как в Украине на данный момент 413 школ, где вообще отсутствуют компьютеры, используемые в образовательном процессе, еще есть большое количество школ, где это соотношение значительно больше, чем 10 к 1.