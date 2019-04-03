События

15:15 03.04.2019

Нигерийские пираты взяли в заложники украинских моряков с греческого контейнеровоза

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Нигерийские пираты взяли в заложники украинских моряков с греческого контейнеровоза

Группа вооруженных нигерийских пиратов 30 марта проникла на борт контейнеровоза Contship Oak в Гвинейском заливе, взяла в заложники членов экипажа и увезла их в неизвестном направлении. Среди заложников есть украинцы, сообщает сайт Профессионального союза работников морского транспорта Украины.

"30 марта 2019 года группа вооруженных нигерийских пиратов проникла на борт контейнеровоза Contship Oak (…), стоящего на якоре Дуала (Камерун, пролив Бонни, Гвинейский залив), забрала все ценные вещи, взяла в заложники четверых членов экипажа и увезла их в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

По информации, полученной Морским информационным центром от родственников одного из моряков, среди заложников есть украинцы. Информация о происшествии передана в МИД Украины, а также консулу Украины в Нигерии. Семье была предложена помощь специалистов и оказана всевозможная поддержка.

По состоянию на 2 апреля судно ошвартовано в порт Дуала.

Судно 2007 года постройки принадлежит греческой компании, указали в профсоюзе.

Министерство иностранных дел принимает все необходимые в чрезвычайной ситуации меры, сообщил заместитель директора Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

"МИД принимает меры в указанной чрезвычайной ситуации в соответствии с установленными полномочиями", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в среду, комментируя захват заложников нигерийскими пиратами.

В то же время, В.Кирилич отметил, что публичные комментарии по делу на этом этапе не способствуют быстрому решению проблемы. "Они были бы более эффективными после ее решения", - отметил дипломат.

Теги: #моряки #кирилич #украина #пираты #нигерия
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