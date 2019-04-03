События

14:19 03.04.2019

Японцы в ужасе от 10-дневных каникул в связи с началом новой эры

2 мин читать
Японцы в ужасе от 10-дневных каникул в связи с началом новой эры

Жители Японии с крайним беспокойством ожидают грядущих каникул, которые продлятся с 27 апреля по 6 мая 2019 года, сообщает в пятницу газета The Guardian.

Беспрецедентно длинные для Японии всеобщие каникулы связаны с началом новой эры - "Рэйва" ("Красота и гармония"), которая начнется вместе со вступлением 1 мая на императорский престол принца Нарухито.

"В Японии перспективу длительных каникул ожидают со смешанными чувствами ужаса и обеспокоенности", - пишет издание.

В частности, не рады таким долгим выходным сотрудники, которые работают по контрактам, предусматривающим, что их работа оплачивается по часам или дням. Они обеспокоены тем, что их доход сильно сократится.

Поскольку образовательные учреждения на это время также будут закрыты, то некоторые японцы, которые работают в сфере услуг и, следовательно, проведут праздники на рабочем месте, переживают, что не смогут занять своих детей на время долгих каникул.

Согласно опросу газеты "Асахи симбун", 45% японцев заявили, что "не рады" длинным каникулам.

"Если честно, я просто не знаю, как потратить время, когда тебе неожиданно предоставляют 10-дневные каникулы", - приводит The Guardian мнение 31-летнего японца Сэйсю Сато.

Исследование японского турагентства Expedia Japan показало, что в течение года японцы берут самый непродолжительный отпуск по сравнению с жителями 19 других стран. Так, в среднем японец в течение года уходит в отпуск лишь в общей сложности на 10 дней.

Ранее сообщалось, что новая эра в Японии с вступлением на престол наследного принца Нарухито будет носить имя "Рэйва".

СМИ напоминают, что изменение названия эпохи является важным событием в Японии, так как название используется при чеканке монет, производстве календарей, а также в официальных документах.

125-й японский император Акихито в августе 2016 года в специальном обращении к народу выразил желание передать свой трон сыну. В следующем году комиссия по делам императорской семьи приняла законодательство, позволяющее первому за 200 лет императору покинуть престол.

Таким образом, днем ухода на покой императора Акихито станет 30 апреля, а днем восшествия на престол и интронизации наследника - 1 мая 2019 года.

Еще в 2016 году Акихито выступил с обращением к нации, в котором заявил, что планирует оставить трон. Летом 2017 года из-за отсутствия соответствующего современного законодательства японский парламент принял особой закон, который позволяет ему отречься от престола.

Следующим императором Японии станет старший сын императора принц Нарухито. Его интронизация намечена на 1 мая 2019 года.

Теги: #япония #эра #нарухито
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:09 19.03.2019
В Японии запретят физическое наказание детей

В Японии запретят физическое наказание детей

10:22 09.03.2019
Жительница Японии 116 лет записана самым старым человеком в мире в "Книгу рекордов" Гиннеса

Жительница Японии 116 лет записана самым старым человеком в мире в "Книгу рекордов" Гиннеса

03:12 01.03.2019
Трамп переговорил с лидерами Южной Кореи и Японии после саммита с Ким Чен Ыном

Трамп переговорил с лидерами Южной Кореи и Японии после саммита с Ким Чен Ыном

13:02 24.02.2019
Император Японии призвал страну работать над отношениями с другими государствами

Император Японии призвал страну работать над отношениями с другими государствами

01:09 22.02.2019
Японский зонд "Хаябуса-2" совершил посадку на астероид Рюгу

Японский зонд "Хаябуса-2" совершил посадку на астероид Рюгу

19:09 21.02.2019
Украинских туристов в Японии в 2018 году стало больше на 30% после упрощения визового режима - посол на встрече с Аваковым

Украинских туристов в Японии в 2018 году стало больше на 30% после упрощения визового режима - посол на встрече с Аваковым

14:48 17.02.2019
Абэ выдвинул Трампа на Нобелевскую премию по просьбе Вашингтона

Абэ выдвинул Трампа на Нобелевскую премию по просьбе Вашингтона

11:13 07.02.2019
Япония может признать существование коренного населения

Япония может признать существование коренного населения

09:42 01.02.2019
Пенсионный фонд Японии получил рекордный убыток в октябре-декабре - $136 млрд

Пенсионный фонд Японии получил рекордный убыток в октябре-декабре - $136 млрд

10:09 28.01.2019
Большинство россиян выступают против передачи южных Курил Японии из-за опасений "необратимого процесса пересмотра границ" - опрос

Большинство россиян выступают против передачи южных Курил Японии из-за опасений "необратимого процесса пересмотра границ" - опрос

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Детективы НАБУ проводят обыски в помещении Нацагентства по розыску и управлению активами (АРМА) в Киеве

КС обнародовал заключение по конституционности законопроекта о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую

САП обвиняет НАБУ в системных ошибках во время расследования преступлений в сфере ОПК

НАТО намерено отправить корабли в Черное море для обеспечения прохода украинских судов в Азовское море

Боевики 15 раз открывали огонь по позициям ВСУ, погибло двое военнослужащих, еще двое ранены

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин распределил 1 млрд грн на интернетизацию и компьютеризацию украинских школ

Нигерийские пираты взяли в заложники украинских моряков с греческого контейнеровоза

"Киевстар" за 3 мес. подключил к 4G 968 населенных пунктов во всех областях Украины

Суд постановил арестовать директора ЛКП "Збыранка", подозреваемого в получении взятки

Старшеклассник распылил в школе на Киевщине газ из баллончика

Автошколу, в которой училась совершившая смертельное ДТП в Харькове Зайцева, могут лишить лицензии и госаккредитации

Верховный суд вернул дело Савченко-Рубана в Киевский апелляционный суд, заседание состоится 4 апреля

Детективы НАБУ проводят обыски в помещении Нацагентства по розыску и управлению активами (АРМА) в Киеве

Ryanair с конца октября будет летать из Одессы и Харькова в Познань

"Укртелеком" зафиксировал 2 случая повреждения кабеля в период проведения первого тура выборов президента

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА