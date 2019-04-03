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13:51 03.04.2019

Верховный суд вернул дело Савченко-Рубана в Киевский апелляционный суд, заседание состоится 4 апреля

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Верховный суд вернул дело Савченко-Рубана в Киевский апелляционный суд, заседание состоится 4 апреля

Верховный суд вернул в Киевский апелляционный суд обвинительный акт в уголовном производстве по обвинению народного депутата Надежды Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват власти.

"Верховный суд Украины вернул дело Надежды Савченко назад в Киевский апелляционный суд, который на прошлой неделе отказался его рассматривать и отфутболил в высшую инстанцию", - сообщила пресс-служба Н.Савченко на странице в Фейсбуке в среду.

Следующее заседание состоится в четверг, 4 апреля, в 13:50 в Киевском апелляционном суде (ул. Соломенская, 2-а).

Теги: #савченко_рубан #савченко #верховный_суд #украина #рубан
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