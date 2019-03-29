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14:20 29.03.2019

Дело Савченко-Рубана направлено в Верховный суд

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Дело Савченко-Рубана направлено в Верховный суд

Киевский апелляционный суд направил в Верховный суд обвинительный акт в уголовном производстве по обвинению народного депутата Надежды Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват власти.

"Обвинительный акт в уголовном производстве по обвинению Савченко Н. и Рубана В. направлено в Верховный суд для определения подсудности", - сообщает в четверг пресс-служба Киевского апелляционного суда.

Отмечается, что при принятии решения коллегия судей исходила из того, что Киевский апелляционный суд не в праве решать вопрос о направлении уголовного производства по обвинению Н.Савченко и В,Рубана из одного суда в другой, "поскольку согласно обвинительному акту уголовные правонарушения совершались в пределах территориальной юрисдикции различных апелляционных судов".

Н.Савченко подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ч.1 ст.109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ч.1 ст.14, ч. 2 ст. 28, ст.112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), ч.1 ст.14, ч.3 ст.258 (террористический акт), ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации) и ч.2 ст.28, ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

В.Рубан подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.14, ч.3 ст.258 (террористический акт), ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, 25 февраля 2019 года Верховный суд Украины принял решение, согласно которому "дело Савченко-Рубана" будет рассматриваться в Соломенском райсуде Киева.

26 марта коллегия судей Соломенского районного суда Киева удовлетворила ходатайство стороны защиты Н.Савченко и В.Рубана об отводе данной коллегии, после чего дело передано в Киевский апелляционный суд для определения другого суда, который будет его рассматривать.

Н.Савченко находится под стражей с 23 марта 2018 года.

В.Рубан был задержан 8 марта 2018 года на КПВВ на Донбассе с арсеналом оружия, которое вез с оккупированной территории на подконтрольную часть Украины.

9 марта 2018 года Шевченковский райсуд Киева арестовал В.Рубана.

В.Рубан подозревается в подготовке вооруженных нападений на высших должностных лиц государства, в подготовке теракта с применением оружия и совершением взрывов, которые могли представлять опасность для жизни и здоровья людей.

По версии следствия, В.Рубан планировал "с использованием минометов, гранатометов стрелкового оружия и взрывных устройств осуществить вооруженное нападение на жилье государственных деятелей, политических лидеров, в частности: Петра Порошенко, Арсена Авакова, Арсения Яценюка, Александра Турчинова и других с целью их убийства".

1 августа Генеральная прокуратура Украины сообщила о завершении расследования дела В.Рубана и Н.Савченко.

Теги: #савченко_рубан #савченко #украина #суд #рубан
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